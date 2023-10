Maryla Rodowicz to jedna z czołowych artystek w Polsce, której rozpoznawalność stale rośnie. Od lat regularnie koncertuje i dba o to, by być na czas na każdym z nich. Zdarza jej się odwołać występy tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. Dlatego też jej ostatni wpis w mediach społecznościowych wzbudził niepokój wśród jej fanów.

Reklama

W swoim wpisie gwiazda podzieliła się informacją, że jej plany musiały ulec zmianie z powodu nagłej choroby.

Maryla Rodowicz ma problemy ze zdrowiem

Maryla Rodowicz zdradziła w poście zamieszczonym na Facebooku z jakimi problemami zdrowotnymi obecnie musi się mierzyć.

Reklama

Z powodu zapalenia oskrzeli musiałam odwołać ostatnie, weekendowe koncerty. Dla wokalisty choroba gardła, to dramat. U mnie to idzie ekspresowo, ból gardła, krtani, tchawicy i oskrzela. Ból i rozrywający kaszel- zaczęła swój wpis na Facebooku.

Reklama

Maryla Rodowicz podała nowe terminy koncertów

Maryla Rodowicz 15 października pojawiła się przy urnie wyborczej, co wzbudziło ogromne zdziwienie, biorąc pod uwagę wcześniejsze oświadczenie o jej chorobie. Piosenkarka postanowiła odnieść się do tej sytuacji i spekulacji na ten temat.

W niedziele poszłam na wybory, spełnić swój obowiązek niezależnie od stanu. No, ale w końcu głosuje się ręką, a nie gardłem. Przykro mi, że zawiodłam fanów. Wierzcie mi, uwielbiam stać na scenie i śpiewać dla mojej publiczności. Choroba mija, a ja podaję nowe terminy koncertów - dodała.

Pod wpisem artystki pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy życzyli je szybkiego powrotu do zdrowia.

Dużo zdrówka życzę; Zdrówka Pani Marylu; Zdrowia i wytrwałości; Wszystkiego dobrego Pani Marylo; Szybkiego powrotu do zdrowia życzę; Proszę dbać o siebie Pani Marylko - pisali internauci.