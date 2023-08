Maryla Rodowicz w maju tego roku zamieściła na Instagramie wpis, który mógł sugerować, że sporo kilogramów zrzuciła korzystając z diety pudełkowej.

- No, może zjem ze trzy pudełka. Schudłam i ćwiczę. Pomyślałam, że skoro nie mogę grać w tenisa, to dobry moment na to, żeby spróbować schudnąć. Próbuję nadal, jak widać, z dobrym skutkiem - mówiła wówczas w rozmowie z "Super Expressem".

Maryla Rodowicz pokazała swoją nową figurę

Zapowiedziała, że "wyszczupli sobie talię, jak Kardashianki". Po trzech miesiącach wyraźnie widać, że Maryla rzeczywiście mocno schudła.

W sieci zamieściła zdjęcie, na którym pozuje w drzwiach swojego kampera. W miniony weekend piosenkarka występowała w Sandomierzu podczas koncertu "Roztańczona Polska" zorganizowanego przez TVP.

Na zdjęciu, wykonanym na schodkach do przyczepy, widać bosą Rodowicz przygotowaną do występu.

Odchudzona Maryla Rodowicz. O co podejrzewają ją fani?

Fani od razu zwrócili uwagę na jej szczupłą sylwetkę i zaczęli komentować.

"Warto zadbać o spuchnięte nóżki, ale i tak szacun"; "Wygląda Pani, jakby miała Pani ze 30 lat max na tym zdjęciu!! Zjawiskowo!!"; "Jaka piękna chudzinka" - pisali.

Byli też tacy, którzy zaczęli snuć teorię spiskową. Podejrzewali, że Maryla Rodowicz wspomaga się lekiem, stosowanym przy cukrzycy, który od pewnego czasu jest bardzo popularny wśród odchudzających się osób i które nie mają problemów z poziomem cukru.

Piosenkarka ten wpis pozostawiła bez komentarza.