Przez wiele lat uważano Michała Wiśniewskiego za osobę bardzo rozrzutną. Kilka lat temu, w jednym z wywiadów, wyznał, że przepuścił około 35 milionów złotych w swoim życiu na "hulanki". Jest to bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że podczas szczytu popularności zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa przepuszczali ogromne sumy pieniędzy. Jak Jacek Łągwa, drugi lider zespołu, wspomina w swojej książce "Ich Troje. Biografia", zarabiali codziennie tyle, ile kosztowała kawalerka w Warszawie. Ponieważ otrzymywali swoje wynagrodzenie w gotówce, musieli układać stosy banknotów do hotelowych torebek na artykuły higieniczne.

Wówczas Wiśniewski wydawał pieniądze na różne luksusowe przedmioty, takie jak dom pod Warszawą, dwa apartamenty na Łuckiej, mieszkanie na tajskiej wyspie Phuket, luksusowe samochody, motocykle i samoloty. Nie można także zapomnieć o znaczących stratach poniesionych w wyniku gry w pokera. Konsekwencją tego było ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W uporządkowaniu finansów muzykowi pomógł syndyk. Od tego czasu lider Ich Troje nauczył się rozważnie zarządzać swoimi finansami, a niektórzy twierdzą nawet, że przesadził w drugą stronę, stając się nadmiernie oszczędny.

Tego Michał Wiśniewski wymaga od pracownika

Niedawno Michał Wiśniewski zamieścił na swoim Instastory ogłoszenie o pracę. Na liście wymagań znajdują się między innymi: dyspozycyjność czasowa, wielozadaniowość, odporność na stres, zdolność do pracy pod presją czasu i posiadanie prawa jazdy kategorii B. Muzyk poszukuje osoby, która jest zainteresowana długoterminową współpracą i zdobyciem doświadczenia.

Takie wynagrodzenie proponuje pracownikowi Michał Wiśniewski

W zamian kandydat może otrzymać wynagrodzenie wynoszące co najmniej 5000 zł. Warto zaznaczyć, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce obecnie wynosi 7124,26 złotych brutto, co daje około 5186 złotych netto. Piosenkarz zachęca do przesyłania aplikacji na wskazany adres e-mailowy, który podał w ogłoszeniu.

Praca nie tylko z Michałem Wiśniewskim, ale również z jego synem

Warto nadmienić, że wokalista zatrudnia już swojego syna Xawiera, który pełni obowiązki "asystenta lidera Ich Troje".

Xavier pracuje ze mną. (...) Strasznie się cieszę, bo spędzamy bardzo dużo czasu razem. Jest odpowiedzialny za wszystko. Tu trzeba zorganizować każde wyjście, wszystkiego dopilnować, żebym przyjechał przede wszystkim i żeby niczego nie zabrakło - powiedział muzyk w wywiadzie dla "Jastrząb Post".