Michał Wiśniewski jest niewątpliwie barwną postacią w polskim show-biznesie muzycznym. Chociaż lider zespołu Ich Troje od pewnego czasu nie osiągnął znaczącego sukcesu w kwestii hitów muzycznych, to jednak jego pozycja w branży wydaje się być niezachwiana. Przyczyniły się do tego wyjątkowy wizerunek i kontrowersyjne wypowiedzi. Wiśniewski już jakiś czas temu otwarcie przyznał, że był w związku z innym mężczyzną. Kilka miesięcy temu piosenkarz wrócił pamięcią do tych wspomnień, decydując się na bardzo osobiste wyznanie. Warto dodać, że artysta jest również znany z barwnego życia uczuciowego. Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci, które są wynikiem jego trzech małżeństw z różnymi kobietami.

Reklama

Coming out Etiennette Wiśniewskiej

W sierpniu zeszłego roku jedna z córek Michała Wiśniewskiego, Etiennette Wiśniewska, publicznie przyznała się do związku z dziewczyną. Nastolatka opublikowała zdjęcie z pewną Marysią, jednocześnie ujawniając, że razem świętują Międzynarodowy Dzień Dziewczyny.

Reklama

Reklama

Jak zareagowało przyrodnie rodzeństwo Etiennette na jej coming out?

Na temat związku Etiennette ostatnio miało okazję wypowiedzieć się jej starsze rodzeństwo. Xavier i Fabienne są najstarszymi potomkami Michała Wiśniewskiego z jego małżeństwa z Mandaryną. W wywiadzie udzielonym reporterowi z portalu "Świat Gwiazd", członkowie rodziny Wiśniewskich zostali zapytani o publiczne wyznanie orientacji seksualnej ich przyrodniej siostry.

Każdy powinien kochać kogo chce i być szczęśliwym - przyznała Fabienne Wiśniewska.

My jesteśmy z takiej rodziny, w której takie rzeczy nikogo nie dziwią. Jesteśmy otwarci na wszystko i nikogo nie oceniamy. Powiedziała, a my na to: "A okej, super". Tyle - dodał Xavier Wiśniewski.