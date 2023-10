Maryla wyznaje, ze dla narzeczonego zrezygnowała z kariery na Zachodzie i ostrzega Dodę, że w związkach artystów zawsze pojawia się zazdrość o karierę.

Doda też ma na ten temat co nieco do powiedzenia.

Co Doda opowiedziała Maryli Rodowicz o swoim byłym partnerze?

Przez to, że większość artystów ma podwyższone ego, to jeśli ma obok siebie drugiego artystę, chcąc nie chcąc włącza się taka rywalizacja. Pamiętam jak byłam kiedyś z muzykiem. Później napisał w swojej biografii, że wchodzi do mnie do domu a tam wszędzie ja. Na ścianie ja, tu nagroda ze mną… A ja mówię: „A co ma k.. być? Maryla Rodowicz? Mam swoje nagrody, mam swoje obrazy, mam zdjęcia ze sobą, jestem artystka dostaje tytuły. A kto a być? Co, masz to palić, żeby tylko nikt się nie poczuł urażony? Chować, zakopywać pod ziemię, żeby absolutnie mężczyzna nie miał kompleksów - opowiada.

I co ten muzyk? - docieka Maryla.

No nic, później zdobył jedna nagrodę na krzyż to trzymał ją nad telewizorem, żeby wszyscy widzieli. U siebie oczywiście w domu, bo się skończyło- wyjaśnia Doda - Jak przeszczepił sobie szpik to stwierdził, że ma mnie w d…

Dlaczego Nergal i Doda się rozstali?

Wiadomo, że chodzi o Nergala, z którym piosenkarka była związana w 2009 roku. Gdy lider zespołu Behemoth zachorował na białaczkę Doda wspierała go w walce z chorobą. Mimo, że się jej oświadczył, relacja zakończyła się rozstaniem. Nergal zostawił Dodę w Dzień Kobiet.

Zostawił mnie w Dzień Kobiet. Jak tylko się wyleczył, jak tylko znalazłam dla niego ten szpik. Przez telefon. Wiesz co mi powiedział? Że "ja mówię po chińsku, a on po japońsku. Niby oboje jesteśmy skośnoocy ale dogadamy się, bo on teraz jest na planecie ja - opowiadała psychologowi ze swojego programu randkowego.

Więcej już dziś o 20.05 w programie "Doda. Dream Show" w Polsacie.