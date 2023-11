"Królowa" Doda jest niezaprzeczalnie jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jest też poniekąd ofiarą swojej popularności i swojego scenicznego wizerunku.

Doda należy do 1% nadzwyczaj inteligentnych ludzi

Dorota Rabczewska od początku swojej kariery prowokowała. Odważnymi, mocno wyciętymi lub prześwitującymi kreacjami, wyrazistym, momentami wulgarnym makijażem, scenicznym ruchem i niewyparzoną buzią, z której ust nieraz wypadają soczyste przekleństwa.

Przez lata też postrzegana była właśnie przez pryzmat publicznego wizerunku. Kto jednak miał okazję porozmawiać z gwiazdą prywatnie, ten wie, że Doda może się pochwalić wysokim ilorazem inteligencji. Teraz pokazała na to dowód.

W środę 1 listopada Doda pochwaliła się w relacji zamieszczonej na InstaStory oficjalnym zaświadczeniem z Mensa Polska. Dyplom, wydawany osobom, które przeszły test inteligencji, wisi w jej rodzinnym domu nad krzyżem.

Na slajdzie da się zauważyć, że gwiazda uzyskała w teście wynik 156 IQ, co plasuje Dodę w gronie zaledwie 1 proc. wyjątkowo inteligentnej populacji.

Doda "wolałaby być głupsza"

Sama piosenkarka jest zdania, że bycie tak inteligentną osobą bywa męczące. Dorotę Rabczewską męczy np. nadmiar myśli, które kłębią jej się w głowie. W rozmowie z serwisem Pomponik gwiazda przyznała, że ponadprzeciętnie wysoka inteligencje "bardzo jej przeszkadza"

- To jest bardzo męczące. Overthinking cały czas myślisz, cały czas analizujesz, cały czas kombinujesz w głowie. To jest bardzo męczące. Plus przewrażliwienie, plus nadaktywność […] Jest to męczące, wolałabym być głupsza. Łatwiej by mi było w życiu - wyznała Doda.

Czym jest Mensa?

Mensa to międzynarodowa organizacja, która zrzesza osoby o wysokim ilorazie inteligencji (IQ), kwalifikującym do górnych dwóch procent populacji. Stowarzyszenie powstało w 1946 r. w Wielkiej Brytanii, polski oddział istnieje od 1989 r.

Głównym celem Mensy jest promowanie i wspieranie intelektualnych zdolności oraz tworzenie społeczności osób o wysokim ilorazie inteligencji, by ułatwić im nawiązywanie kontaktów i rozwijanie swoich zainteresowań. Mensa promuje także edukację i badania naukowe.

By zostać członkiem Mensy trzeba przejść test inteligencji i uzyskać wynik w określonym zakresie, który uznawany jest za potwierdzenie wyjątkowo wysokiej inteligencji.