Wielu internautów nie mogło się doczekać nowego filmu Konopskyy'ego, który miał ujawnić nowe informacje dotyczące Pandora Gate, czyli skandalu seksualnego wśród youtuberów. Wiadomo było, że twórca planuje stworzyć materiał na ten temat już po premierze filmu Sylwestra Wardęgi, który poruszył opinię publiczną.

Kilka dni temu Konopskyy zdradził, co przygotowuje w kontekście tej afery.

Materiał jest dłuższy dwa razy od ostatniego filmu Wardęgi. Jest tam zamieszczonych kilkanaście naprawdę ciężkich historii o różnych twórcach. Nagrałem też specjalnie odpowiedź na statementy niektórych zamieszanych osób, żeby materiał był kompletny. (...) Wiem, że sporo osób czeka, wiem, że rząd też czeka. Chciałem dowieźć oczekiwaniom - powiedział Konopskyy.

Materiał twórcy w końcu się pojawił. Youtuber przedstawił nowe informacje dotyczące rzekomych działań znanych twórców internetowych.

Konopskyy mówi o Marcinie Dubielu

W swoim filmie Konopskyy twierdzi, że Marcin Dubiel był świadomy postępowania Stuarta. Przedstawił zrzuty ekranu z rozmów youtubera z młodymi fankami. Po każdej wiadomości pojawiały się "wiadomości głosowe" Stuarta, które miał wymieniać z Dubielem.

To osoba wokół powstała legenda, że jest niezniszczalny. Nie znam drugiej osoby w internecie, która miałaby tyle afer i jednocześnie tak dobrze radziła sobie w internecie - mówi Konopskyy o Dubielu.

W dalszej części filmu przedstawił wszystkie kontrowersje związane z Marcinem. Skomentował także oświadczenie, które pojawiło się na jego profilu na Instagramie.

To najgorsza z odpowiedzi, którą mógł w tej chwili zrobić - skrytykował Dubiela Konopskyy.

W swoim filmie Konopskyy ujawnił wszystkie przypisywane mu przewinienia - wyraźnie podkreślając, że Dubiel był obecny podczas rozmów Stuu z 14-letnią dziewczynką. Przyjaciel Stuarta również prowadził rozmowy z nieletnimi - między innymi prosząc nieletnie fanki o nagie zdjęcia.

Najlepszym, najszybszym sposobem na pokazanie swojej dezaprobaty jest po prostu unfollow. Nie każę wam tego robić, ale bycie influencerem to powinien być przywilej dla osób, które coś wnoszą, są wartościowe i nie kłamią w tak poważnych sprawach - tymi słowami Konopskyy zakończył część poświęconą Dubielowi.

Konopskyy mówi o Sukanek

Twórca wyraził swoje uznanie dla youtuberki znanej pod pseudonimem Sukanek. Zaznaczył, że dziewczyna już od 2017 roku działała w obronie swoich młodych fanek. Konopskyy twierdzi, że Stuu poniżał ją i manipulował swoimi fanami tak, aby ją atakowali. Twórca filmu przedstawił też screeny wiadomości, jakie youtuberka wymieniała ze Stuartem. Z nagrania możemy również dowiedzieć się, że Stuart próbował wywołać współczucie u dziewczyny, twierdząc, że sam był kiedyś ofiarą molestowania. W tym momencie filmu usłyszeliśmy ekspertkę, Joannę Hoffman, psycholog więzienną, która wyjaśniła tę technikę manipulacji.

Nagie zdjęcia Stuu

Konopskyy w materiale zdradza, że Stuu wysyłał swoje nagie zdjęcia do 13-letniej dziewczynki. Jedna z jego fanek zachowała te wiadomości na Snapchacie. Warto dodać, że Gimper wspomógł autora filmu w nawiązaniu kontaktu z tą dziewczynką. Stuu zaprosił dziewczynkę do swojego mieszkania, gdzie rzekomo ją pocałował. Dowodem w tej sprawie były zdjęcia Stuu siedzącego w taksówce, gdy para jechała do jego domu. Dziewczynka opowiada o spotkaniu w materiale.

Jak już byłam u niego, to tak wyszło, że się całowaliśmy. Nie uprawialiśmy seksu, nie robiliśmy nic takiego. Całowaliśmy się dość sporo - wyznała.

W filmie Konopskyy porównał zdjęcia Stuu z jego SnapChata i z jego profilu na Instagramie, stwierdzając, że youtuber ma identyczną sylwetkę na obu platformach. Twierdził, że to tylko potwierdza, że zdjęcia są autentyczne. Ponadto, w tej samej części filmu, Konopskyy przedstawił także inną historię, prezentując rozmowy z 14-letnią dziewczynką.

Konopskyy mówi o Olciak93

W trakcie swojego nagrania youtuber również poruszył temat innej youtuberki, znanej jako Olciak93. Warto przypomnieć, że dziewczyna podczas rozmowy z Kubą Wątorem z portalu Spider's Web opowiedziała o tym, że Stuart Burton składał jej dwuznaczne propozycje i używał seksualnych aluzji wobec niej.

Opowiadając o swojej relacji ze Stuu, zdradziła treść wiadomości YouTubera i zaznaczyła, że ​​influencer wywierał na nią presje, aby przesyłała mu intymne zdjęcia. Dziewczyna pojawiła się także w nagraniu Boxdela. Podobno flirtowali ze sobą, gdy ona miała 15 lat, a on 19. Zapewniła, że nie wysyłała do niego całkiem nagich zdjęć. Konopskyy podejrzewa, że Boxdel omówił wszystko z dziewczyną. Twierdził, że Olciak93 został zmanipulowana przez niego.

Konopskyy mówi o DeeJayPallaside

Twórca omówił także działalność DeeJayPallaside. Twierdzi, że influencer nie ukrywał, że otrzymywał "gorące fotki" od nieletnich fanów. Śmiało pokazywał je w swoich materiałach na YouTube.

Przytłaczającą częścią jego targetu były właśnie dzieci i nie byłoby z tym problemu, gdyby na przykład gość na odcinkach nie jadł w sugestywny sposób banana czy nie mówił zboczonych rzeczy - powiedział Konopskyy.

Następnie Konopskyy pokazał przykładowe zdjęcia dziewczyn, które ukazywały się na filmach DeeJayPallaside. Konopskyy podkreślił jednak, że nie ma dowodów na to, że youtuber spotykał się z nieletnimi dziewczynami.

Konopskyy mówi o Boxdelu

Na samym początku części o Boxdelu Konopskyy powiedział, że "trzeba go odciąć grubą kreską od Stuarta".

Nie mam dowodów na to, że umawiał się z małolatami czy regularnie szukał z nimi kontaktu, by pisać zwyrolskie wiadomości. Natomiast, Boxdel, ludzie mają do ciebie problem o to, że przez tyle lat o tym wszystkim wiedziałeś i nic nie mówiłeś - mówił Konopskyy.

Twórca powrócił także do sprawy Olciak93. Twierdził, że gdy dziewczyna miała 13 lat, a Boxdel 17, wymieniali się pikantnymi wiadomościami SMS. Dwa lata później mężczyzna rzekomo poprosił ją o intymne zdjęcia. Następnie Konopskyy pokazał konwersację Boxdela z inną 14-letnią dziewczynką. Podkreślił, że to jedyny dowód, jaki udało mu się znaleźć na winę mężczyzny.

Konopskyy mówi o Vertezie

Vertez podobno również pisał do Olciak93 w 2013 roku, gdy ta miała zaledwie 13 lat. YouTuber przytoczył kilka wiadomości, które Vertez rzekomo napisał do dziewczyny. W rozmowie o zadaniach z matematyki miały przewijać się także wątki erotyczne. Gdy młoda kobieta chciała zakończyć znajomość z youtuberem, ten rzekomo groził jej zgłoszeniem "w odpowiednie miejsca" i prosił o zachowanie korespondencji w tajemnicy.

Konopskyy mówi o Vojtazie

Vojtaz jakiś czas temu przestał być aktywny w mediach społecznościowych ze względu na wybuch kontrowersji związanych z jego udziałem. Znany youtuber został oskarżony o kontaktowanie się z niepełnoletnią fanką w 2014 roku, co doprowadziło do jego zniknięcia z internetu.

Wojciech miał 20 lat, a Jagoda zaledwie 14 - twierdzi Konopskyy.

W swoim filmie twórca zaprezentował zrzuty ekranu z rozmów z dziewczyną. Youtuber próbował przesłać jej swoje nagie zdjęcia. Fanka jednak odmówiła. Mimo to, jak twierdzi Konopsky, youtuber nadal namawiał ją do tego i ostatecznie, według jego relacji, przesłał jej zdjęcie.

Konopskyy mówi o Dizowskyy

Według autora filmu Dizowskyy rzekomo prosił swoje fanki o przesłanie intymnych zdjęć, a następnie zapisywał je. Ta część materiału filmowego została stworzona we współpracy z Gimperem i Sylwestrem Wardęgą.

Na screenach mamy potwierdzenie, że pisał z 13-latką i screenował od niej zdjęcia - powiedział Konopskyy.

W tej samej części filmu Konopskyy ukazuje swoją komunikację z Dizowskyy'm. Youtuber zadeklarował, że zamierza opublikować swoje oświadczenie tuż po wydaniu filmu Konopskyy'ego. Dizowskyy miał rzekomo dzień po opublikowaniu pierwszego filmu Sylwestra Wardęgi wysłać przeprosiny do dziewczynki, z którą wcześniej próbował kontaktować się w celu uzyskania intymnych zdjęć. Jednak jego fanka odrzuciła te przeprosiny, twierdząc, że influencer działał tylko ze względu na swoją reputację i aferę, która wyszła na światło dzienne.

Konopskyy mówi o działalności Teamu X

Konopskyy zwrócił się także do rodziców nastolatków, którzy poprosili go o analizę treści publikowanych na kanale Teamu X. Przytoczył kilka przykładowych tytułów filmów, takich jak "Źle odpowiesz = rozbierasz się", "Tinder w prawdziwym życiu". Twórca dokładnie przeanalizował także starszy kontent Fagaty sprzed około dwóch lat, w którym pojawiły się tematy związane z nagością i intymnością. Podobne treści można było znaleźć u innych członkiń Teamu X. Konopskyy wspomniał również o kontrowersjach związanych z przeszłością Natsu (dziewczyny Marcina Dubiela). Twórca potwierdził, że influencerka wcześniej, zanim dołączyła do Teamu X, rozbierała się na kamerce.

Znajomi Stuu wiedzieli o wszystkim?

W swoim filmie Konopskyy podkreśla, że wielu innych youtuberów wiedziało o zachowaniach Stuu. Jako dowód przedstawia stare streamy, na których inni youtuberzy żartują na temat kontaktów Stuarta z nieletnimi. Kilka lat temu Fagata (była dziewczyna Stuarta) miała rozmawiać z Lexy i Sukanek, wyrażając wstyd z powodu swojego związku ze Stuarem. Na zakończenie swojego filmu Konopskyy zwraca się do wszystkich osób, które śledzą skandale z udziałem polskich youtuberów, i prosi, aby nie próbować dokonywać samosądów.

Toksyczne relacje tylko zacieniają prawdę i komplikują dochodzenie. Zamiast przyczyniać się do rozwiązania problemu, nasycacie spiralę nienawiści. Nie zapominajcie też, że w tym przypadku to organy prawne mają tu ostatnie słowo. Najważniejsze jest to, żeby każda osoba, która poczuła się skrzywdzona, znalazła w sobie odwagę, by zgłosić się do właściwych instytucji- podsumował Konopskyy.