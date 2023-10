Już w najbliższą niedzielę Polacy podejmą ważną decyzję, od której zależy, jak będzie wyglądać polityczny krajobraz kraju przez następne cztery lata. 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu.

Fundacja Batorego opublikowała badanie, z którego wynika, że gdyby wybory odbyły się w drugiej połowie września br., wzięłoby w nich udział 52 proc. kobiet w wieku 18-45 lat i 66 proc. kobiet powyżej 45 lat. Jeśli chodzi o mężczyzn, to w analogicznych grupach wiekowych przy urnach wyborczych stawiłoby się 58 proc. i 76 proc. badanych.

O to, czy pójdzie na wybory i dlaczego warto głosować, zapytany przez dziennik.pl został Mirosław Baka. Aktor, który w ostatnim czasie zagrał Borynę w filmie "Chłopi" Doroty Kobieli nie widzi innego wyjścia, niż wzięcie udziału w głosowaniu.

- Oczywiście, że pójdę na wybory a dlaczego warto chyba nie muszę Państwa przekonywać. Kraj, w którym będziemy żyli przez kolejne lata zależy od nas. Wszystkich serdecznie namawiam do pójścia na głosowanie - mówi Baka.

- Prawo do głosowania jest prawem do stanowienia o jakości swojego życia. Jeśli chcemy żyć tak jak sobie byśmy wymarzyli, jeśli nie chcemy być zaskakiwani kolejnymi decyzjami rządu, no to musimy o tym sami również zdecydować a najprostszy sposób jest taki żebyśmy wybrali tych, którzy o naszym kraju mają decydować - uważa.