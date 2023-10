Już 15 października Polacy ruszą do urn, by zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu. Wśród tych, którzy z tego prawa skorzystają i namawiają do tego, by zagłosować, jest wiele polskich gwiazd - aktorów oraz muzyków. Jednym z nich jest Maciej Stuhr.

- Niezmiennie odkąd skończyłem 18 lat jestem wyborcą i skrzętnie z tego prawa korzystam. Jeszcze ani razu nie poszedłem na wagary, więc nie inaczej będzie w tym roku - mówi aktor, którego w ostatnim czasie można oglądać w serialu "Belfer".

- Ostrzę sobie już pazurki oraz może nie ołówek, bo lepiej to robić długopisem lub piórem- dodaje.