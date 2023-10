Już za tydzień Polacy podejmą ważną decyzję, od której zależy, jak będzie wyglądać polityczny krajobraz kraju przez następne cztery lata. 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu.

Reklama

Pojawiają się niepokojące wieści, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważne jest, by iść i oddać głos w wyborach. Fundacja Batorego opublikowała np. badanie, z którego wynika, że gdyby wybory odbyły się w drugiej połowie września br., wzięłoby w nich udział 52 proc. kobiet w wieku 18-45 lat i 66 proc. kobiet powyżej 45 lat. Jeśli chodzi o mężczyzn, to w analogicznych grupach wiekowych przy urnach wyborczych stawiłoby się 58 proc. i 76 proc. badanych.

Gwiazdy zachęcają do udziału w wyborach

W mediach społecznościowych ruszyła oddolna kampania zachęcania do udziału w wyborach. Gwiazdy tłumaczą, jak ważne jest, by nie pozostać obojętnym i samemu decydować o swojej przyszłości. W gronie tym nie zabrakło Ewy Chodakowskiej. "Trenerka wszystkich Polek" podkreśliła, że zazwyczaj nie angażuje się w politykę, ale tym razem musi się wypowiedzieć.

Reklama

Ewa Chodakowska namawia Polki do udziału w wyborach

Chodakowska udostępniła na Instagramie fragment wywiadu, z którego wynika, że nie chce już milczeć na tematy, które są dla niej istotne.

Od lat byłam proszona przez swoje obserwatorki, żeby nie mieszać się w sprawy polityczne. Żeby moje profile były dalekie od sporów, żeby były taką strefą oddechu w sieci. Jak wszyscy wiemy, polityka ma to do siebie, że dzieli, że polaryzuje społeczeństwo. Natomiast to, czym zajmuję się na co dzień – sport – łączy. Dlatego skupiałam się tylko i wyłącznie na pracy. Niestety wydarzenia w naszym kraju zaszły za daleko i spędzają mi sen z oczu – powiedziała Ewa Chodakowska w tym wywiadzie.

Nawet jeśli nie pójdziesz na wybory, te będą ważne! Ktoś wybierze za ciebie. Zdecyduje za ciebie twoją przyszłość. Masz głos! Użyj go! Za długo byłaś cicho (...). Wszystkie granice zostały przekroczone. Gdybym dalej milczała, nie mogłabym dłużej spojrzeć w lustro – napisała Ewa Chodkowska na Instagramie w poście z cytowanym fragmentem wywiadu.

Część fanek Chodakowskiej zareagowała pozytywnie na jej apel, by iść na wybory. Pisały m.in. Idźmy na wybory babki. Siła jest rodzaju żeńskiego, jest kobietą.

Niektóre fanki krytykują Ewę Chodakowską

Nie wszystkim obserwatorkom trenerki fitness spodobała się jednak jej postawa. Nie graj na naszych emocjach, bo nikt do niczego mnie w tym kraju nie zmusza... – napisała jednak z nich. A inna zaapelowała do Chodakowskiej: Pani Ewo, proszę nie iść tą drogą. Niech Pani nie niszczy tego, na co Pani pracowała od lat.

Pojawiły się też głosy, że trenerka mówi o wyborach, bo to temat popularny i chce w ten sposób powiększyć swoje zasięgi w mediach społecznościowych i więcej zarobić. To bardzo zdenerwowało Chodakowską, która podkreśliła, że takie słowa to szczyt ignorancji i czysta manipulacja, a ona ma prawo do wypowiadania się na temat swoich poglądów.