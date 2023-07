Magda Gessler świętowała swoje imieniny 29 maja. Wśród gości, którzy bawili się na imprezie z tej okazji nie zabrakło m.in. Lary Gessler, Ilony Majer i Rafała Michalaka z duetu MMC, a także Ewy Chodakowskiej.

Jej obecność na przyjęciu u Gessler była dla wielu osób sporym zaskoczeniem. W rozmowie z dziennik.pl Chodakowska opowiedziała o tym, jak wygląda jej relacja z gospodynią "Kuchennych rewolucji".

- Jeżeli chodzi o Magdę Gessler jest to osoba, z którą złapałyśmy się kilkakrotnie w ciągu ostatnich lat, ale nie miałyśmy okazji porozmawiać. Tak szczerze, otwarcie, o życiu, o naszych pasjach - powiedziała.

Chodakowska o Gessler: Okazuje się, że naszą wspólną pasją jest jedzenie

Ewa przyznała, że przy okazji jej gościnnego występu w programie "Masterchef" miała okazję spędzić z Gessler cały dzień.

- Okazuje się, że naszą wspólną pasją jest jedzenie. Ja kocham jedzenie a Magda jest niezaprzeczalnie jego znawcą. Podczas naszej rozmowy nie zabrakło rekomendacji restauracji, podróży, tego jak ważne, by w naszych daniach nie było chemii, półproduktów, ulepszaczy. Dzień minął zbyt szybko, kolejnego dnia umówiłyśmy się w Warszawie. Magda obchodziła swoje imieniny, na które przybyłam z ogromną przyjemnością. Przed nami jest bardzo ciekawa relacja - stwierdziła Ewa.

Czy Chodakowska zaprzyjaźniła się z Gessler?

Czy może tę relację nazwać już przyjaźnią?

- Jeśli chodzi o przyjaźń to jest to ogromne słowo, ja o przyjaźni lubię mówić po pięciu latach znajomości. Na takie słowa, określenia przyjdzie czas. Jest to przewspaniała kobieta, która poraziła mnie autentycznością - wyjaśniła.

- Nie miałam wyobrażenia na temat Magdy wcześniej, jej charyzma, energia, lekkość wypowiedzi, malowanie słowem jest tak wspaniałe, że chcę ją chłonąć. Każda sekunda spędzona z Magdą Gessler jest barwna, twórcza, radosna- dodała.

Kilka dni później media obiegły również zdjęcia paparazzi, którzy przyłapali Chodakowską na wizycie w jednej z cukierni należących do Gessler. Trenerka wychodziła z niej z torbą pełną słodkości. Jaką zasadę stosuje Ewa Chodakowska jeśli chodzi o ciastka i desery? Czy jedzenie ich nie jest według niej dietetycznym grzechem? Zobaczcie nasze WIDEO.