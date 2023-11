Ewa Chodakowska od lat dba o dobrą formę i zdrowie Polek. Popularyzuje niestrudzenie modę na treningi i zdrową dietę. 41-latka spełnia się nie tylko jak trenerka, jest też sprawną bizneswoman, ma m.in. swoją firmę cateringową i markę kosmetyków. Na swoich profilach w mediach społecznościowych Chodakowska dzieli się radami i inspiracjami z dziedziny fitnessu i zdrowego trybu życia. Czasem uchyla też drzwi do swojej prywatności. Tak stało się i tym razem.

Ewa Chodakowska napisała, że spełniła swoje marzenie. Zaprezentowała się przy tym w nowej stylizacji. Jesteście przyzwyczajeni do dotychczasowego wizerunku trenerki? To teraz zrobiła niespodziankę. Poszła do fryzjera i zdecydowała się na cięcie.

Chodakowska spełnia marzenie

Trenerka opublikowała w sieci krótkie nagranie, na którym udokumentowała swoją przemianę. Na początku klipu możemy zobaczyć ją z mokrymi włosami. Potem pojawia się ręka z nożyczkami i…po chwili widać Chodakowską z grzywką. Jak zdradziła gwiazda, o grzywce marzyła od lat, ale nie mogła się zdecydować. Teraz poszła na całość.

Cięcie po trzech latach namysłów

Trzy lata za mną chodziła... w końcu się zdecydowałam. Co myślisz? Jesteś na TAK czy na NIE? - pytała Chodakowska swoich fanów.

Dostała bardzo pozytywny feedback. Posypały się komplementy. Zachwycały się m.in. jej znajome, czyli Ida Nowakowska, Ada Fijał oraz Anna Skura. Pięknie - napisała pod postem Anita Werner.

Chodakowska jak Przetakiewicz?

Porównano też Chodakowską do innej znanej Polki. Dla mnie twin sister teraz jesteście @joannaprzetakiewicz; Jak Joanna Przetakiewicz; Bardzo fajnie, wyglądasz jak Joanna Przetakiewicz; Wyglądasz jak Asia Przetakiewicz; W pierwszej chwili myślałam, że to JLo – napisano.