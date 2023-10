W aferze Pandora Gate, która dotyczy wykorzystywania nieletnich dziewcząt przez youtuberów, przybywa codziennie informacji i nazwisk. Marcin Dubiel i Fagata, kojarzeni z kontrowersyjną postacią Stuu Burtona, już nie będą uczestniczyć w wydarzeniach Fame MMA. Na stronie federacji pojawiło się oświadczenie w tej sprawie.

Fame MMA wyrzuca skompromitowanych influencerów

Włodarze Fame MMA regularnie organizują gale z udziałem walczących w klatce celebrytów, influencerów i popularnych youtuberów. Do tej pory czołowymi reprezentantami Fame MMA byli m.in. właśnie Marcin Dubiel i Fagata; mężczyzna to wieloletni przyjaciel Stuu, a Fagata, czyli Agata Fąk, to jego była dziewczyna.

W nawiązaniu do oświadczenia z dn. 03.10.2023 r. informujemy, że Rafał Pasternak i Krzysztof Rozpara skontaktowali się z osobą reprezentującą Marcina Dubiela, informując o wypowiedzeniu obowiązującego kontraktu. Federacja zakończyła również w trybie natychmiastowym współpracę z Danielem Pawlakiem. FAME nie zamierza również przedłużać umowy z Agatą Fąk, której kontrakt wygasł po ostatnim występie na gali FAME FRIDAY ARENA 2 – napisano w oświadczeniu Fame MMA. Włodarze Fame MMA odnieśli się również do Michała "Boxdela" Barona, również zamieszanego w głośną sprawę i kojarzonego ze Stuu.

Pandora Gate: wiadomości o podłożu seksualnym do 13-latki

Ujawnienie nazwisk i pseudonimów czołowych polskich youtuberów, którzy uwikłani są w jakiś sposób w sprawę wykorzystywania małoletnich dziewczyn, rozpętało burzę. Afera Pandora Gate zatacza coraz szersze kręgi. Wszystko zaczęło się informacji, że Stuu Burton korespondował ze swoją 13-letnią fanką i pisał do niej wiadomości o podłożu seksualnym.

Kolejne informacje związane z tą bulwersującą sprawą publikuje Sylwester Wardęga i wskazuje zaangażowane w nią osoby. Dotyczy to twórców internetowych z bliskiego otoczenia Stuu, którzy wiedzieli, co się działo, ale nie reagowali. Ma do nich należeć Michał "Boxdel" Baron. 28-latek opublikował filmik, na którym tłumaczył się z przedstawionych mu zarzutów. Wstawia się za nim też Olcia.

Afera Pandora Gate z czołowymi twórcami polskiego YouTube'a ma już wymiar ogólnonarodowy. Na jej temat wypowiadają się politycy, oburzeni tym, co się dzieje. Pierwsze przecieki na jej temat pojawiły się już w 2019 roku, gdy Justyna Sukanek, która przyjaźniła się i pracowała ze Stuu Burtonem, wrzuciła do sieci materiał pt. "KONIEC PRZYJAŹNI". Wyjaśniła w nim, że ich relacja była toksyczna i szkodliwa dla obu stron. Niedługo później Stuu przedstawia swoim fanom Fagatę –nową partnerkę, która związek ze Stuu miała traktować jako "plan B" na zrobienie kariery. Potem pojawiły się kolejne nagrania Sukanek.