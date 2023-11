Mogłoby się wydawać, że sława walk Fame MMA powinna przygasnąć z powodu afery Pandora Gate, w której pojawiały się nazwiska zawodników, influecerów z YouTube. Fame MMA wciąż cieszy się jednak dużą popularnością. Już niebawem odbędzie się kolejna gala. W sieci jest już karta walk i z12 grudnia.

Starcie Fabijańskiego z Wardęgą potrwa krótko?

Organizatorzy zapowiadają starcie Sebatiana Fabijańskiego i Sylwestra Wardęgi. Fani zareagowali natychmiast i pod postem pojawiły się komentarze, które wieszczą, że walka będzie krótka. Fani przeczuwają, kto zwycięży. Pamiętają, że Fabijański walczył na ringu bardzo krótko. "Następny rekord przegrana w 3 sekundy" – napisano m.in. w komentarzach.

Bądź świadkiem wyjątkowej edycji FAME REBORN! W Main Evencie czeka Was pojedynek Sylwestra Wardęgi oraz Sebastiana Fabijańskiego w formule Boksu - małe rękawice. Kto z nich odnotuje pierwsze zwycięstwo? - napisali na Instagramie organizatorzy.

Krótkie walki Fame MMA i ogromne pieniądze

Aktor po raz pierwszy wystąpił na gali Fame MMA na początku 2023 r. Jak się okazuje, to będzie jedyny rok, w którym aktor wchodzi do oktagonu. 9.12, w Łódzkiej Atlas Arenie skończy się moja przygoda z Fame MMA. Niech to będzie SPEKTAKULARNY finał tej trylogii – oznajmił we wpisie na Instagramie.

Celebryci bardzo dobrze zarabiają na Fame MMA. Pojawiały się informacje, że za jedną walkę Fabijański może dostać nawet 500 tysięcy złotych. To znacznie więcej, niż aktor zarabia na planach seriali czy filmów.

Fabijański robi to dla syna

Kiedyś aktor przyznał w wywiadzie, że decyduje się na walki freak fight właśnie dla pieniędzy. Mam nadzieję, że przynajmniej krzywdy sobie nie zrobię, na tyle, żebym mógł dalej robić rzeczy, które robię, i przede wszystkim dla mojego syna. Nie ukrywam, że to też jeden z powodów, dla których tu jestem. Chęć ustabilizowania też finansowo życia dla niego, żeby to... To jest, wiesz, dla mnie aktualnie najważniejsze. Mam nadzieję, że Bóg mi pozwoli to zrobić tutaj z godnością - powiedział Sebastian Fabijański.

Sebastian Fabijański wystąpił m.in. w takich produkcjach, jak m.in.: "Linia życia", "Misja Afganistan", "#wszystkogra", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Botoks", "Kobiety mafii", "Mowa ptaków", "Psy 3. W imię zasad" czy "Kamerdyner".