O tym, że Sylwia Bomba spotyka się z Grzegorzem Collinsem, zaczęto spekulować na początku sierpnia To wtedy kilka razy widziano ich razem na sopockiej plaży. Mieli tam spędzać czas wspólnie z córką piosenkarki, czyli małą Antoniną.

Ze zdjęć, jakie zrobili im paparazzi, wynikało, że zatrzymali się w tym samy hotelu. Dotychczas ani Bomba, ani Collins nie komentują plotek o rzekomym związku. Reporterka Jastrzabpost.pl zapytała wprost Sylwię, czy zakochała się w Grzegorzu.

Co Sylwia Bomba sądzi o Grzegorz Collinsie?

Ta z uśmiechem i wymijająco odpowiedziała: "bez komentarza". Nie zdradziła co ich łączy, ale chętnie opowiedziała o tym, jaki jest Collins.

Grześ ma świetne poczucie humoru i jest bardzo przystojny. Kobieta może w jego towarzystwie czuć się bardzo swobodnie i atrakcyjnie. Przypuszczam, a nawet wiem, że wiele kobiet jest zakochanych w Grzesiu Collinsie - stwierdziła.

Bomba powiedziała, że nie przedstawia córce mężczyzn, z którymi się spotyka, ale mała Antonia często dopytuje ją o partnera.

Antonina nie poznała prawie żadnego z moich randkowiczów. Przez 2 lata poznała jednego. Nie wyobrażam sobie, żeby moja córka co parę miesięcy poznawała innego wujka. Ona ma do tego swobodny stosunek i mówi: "Mamo, kiedy znajdziesz sobie chłopaka, żebym mogła z nim grać w gry?" Jak na 5-latkę jest bardzo dojrzała, a ja też bardzo dużo jej tłumaczę, dlaczego jesteśmy tylko we dwie. Nie jest to dla nas temat tabu […] - mówi.