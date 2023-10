Influencerka jest bardzo aktywna. Stara się, by osoby o większych rozmiarach mogły podróżować wygodnie i nie czuły się ani skrępowane, ani ograniczone. Od linii lotniczych Amerykanka zażądała niedawno powiększenia toalet i zapewnienia osobom plus size dodatkowych siedzeń oraz przedłużonych pasów bezpieczeństwa. Wie dokładnie, o co i dlaczego walczy. Ona i jej partner wielokrotnie byli ofiarami dyskryminacji i źle im się podróżowało. Napisała o tym w swojej petycji.

Reklama

Influencerka chce pomóc osobom plus size i walczy o zmiany w hotelach

Podróż to jednak nie wszystko. Co z hotelami? Tam też powinno być wygodnie! Czy branża turystyczna wyjdzie naprzeciw żądaniom młodej amerykańskiej influencerki? Co znajduje się na liście, którą przedstawiła w nagraniu na TikToku?

Reklama

Jaelynn Chaney chce, by w hotelach były szerokie korytarze i przestronne wygodne windy. Pomyślała też o łazienkach, w których zazwyczaj są niedostosowane do potrzeb osób plus size sedesy i kabiny prysznicowe. Ważne przecież, by można było wygodnie się wykąpać i odpocząć.

Młoda Amerykanka stawia szokujące żądania hotelarzom

Jaelynn postuluje również, by w pokojach hotelowych były mocne, szerokie łóżka, szlafroki kąpielowe w rozmiarach do 6XL oraz duże ręczniki kąpielowe. Czy branża hotelowa jest gotowa na rewolucję? Jaelynn obiecuje, że nie odpuści i będzie się starała ze wszystkich sił, by osoby plus size czuły się komfortowo. Influencerka mówi "nie" dyskryminacji!