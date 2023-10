Reklama

Matką Sary Müldner jest aktorka Izabella Dziarska, a ojcem Jacek Müldner-Nieckowski, rzeźbiarz. Urodziła się w 1989 roku i już w wieku zaledwie 9 lat zadebiutowała na ekranie w serialu przygodowym "Trzy szalone zera". Sara była jedną z dziecięcych gwiazd lat 90. Zdobyła ogromną sympatię widzów dzięki roli Julki Nowak, adoptowanej córki doktor Zofii Burskiej, w bardzo popularnym serialu pt. "Na dobre i na złe". Gra aktorska Sarze przyniosła ogromną popularność. Widzowie byli więc bardzo zdziwieni, kiedy nagle zdecydowała się zniknąć z ekranów telewizorów.

Czym zajmowała się Sara Müldner po odejściu z "Na dobre i na złe"?

W 2007 roku młoda aktorka podjęła decyzję o zakończeniu swojej kariery aktorskiej, aby skoncentrować się na edukacji. Müldner także postanowiła wyjechać do Francji, gdzie rozpoczęła studia aktorskie. Tam uczęszczała do renomowanej szkoły aktorskiej Cours Florent. Sara kontynuowała również naukę filozofii na Sorbonie, ale w końcu podjęła decyzję o powrocie do kraju.

Wszystko zmieniło się, gdy zrobiłam maturę i zrezygnowałam z serialu "Na dobre i na złe". Wyjechałam do Paryża, do szkoły aktorskiej, do której dostałam się z pierwszą lokatą. Gdy skończyłam szkołę, wróciłam do Polski i musiałam zmierzyć się z "nową normalnością" (…) Mogłam liczyć tylko na nieciekawe rólki w serialach, które niezbyt mnie interesowały. Okazało się, że w ciągu kilku lat rynek się zmienił, coraz mniej istotny jest talent i dorobek aktorski, ich miejsce zajęła umiejętność promowania siebie. Jest też taka rzecz, którą chciałabym się kiedyś zająć – praca jako dyrektor castingu - powiedziała Sara w rozmowie z portalem "Na Temat".

Tak dziś wygląda Sara Müldner

Sara Müldner kontynuowała swoją karierę aktorską, występując w kilku produkcjach. Jednak jej prawdziwym powołaniem okazało się być pisanie scenariuszy. Ponieważ Sara mówi biegle w trzech językach obcych, zajmuje się także wykonywaniem przekładów i tłumaczeń. Mimo braku wyraźnych sygnałów, że aktorka planuje spektakularny powrót do show-biznesu, od czasu do czasu przypomina o sobie w mediach, uczestnicząc w programach rozrywkowych, takich jak "Jaka to melodia?". Dzięki temu możemy zobaczyć, w jakiej formie jest dzisiaj Sara Müldner.