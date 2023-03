Roksana Węgiel w szczerej rozmowie z Karolem Paciorkiem opowiedziała o swoim podejściu do wiary oraz kwestii aborcji.

Piosenkarka wyznała, że dzięki wierze odnalazła swój wewnętrzny spokój. Nie kryła jednak, że niektórzy katolicy krytykowali ją za to, że wypowiedziała się w kwestii terminacji ciąży.

Co Roksana Węgiel mówi na temat aborcji?

Przyznała, że ona sama na aborcję, by się nie zdecydowała.

Jak się wypowiedziałam na temat aborcji, to ludzie zaczęli mnie hejtować, wytykać, że jak ja się śmiem nazywać katoliczką. [...] Nie zrobiłabym aborcji, chociaż to jest tak ciężki temat. [...] Jestem pewna, bo mam mocne przekonanie, że nic nie dzieje się bez powodu, chociaż są różne sytuacje, jeśli płód jest uszkodzony. [...] Nie chcę się nawet stawiać w tej sytuacji, więc uważam, że każda kobieta powinna mieć wolną wolę, bo to nie jest łatwy temat. Najprościej skomentować to z boku. W Piśmie Świętym jest jasno zaznaczone, że Bóg daje nam wolną wolę - mówiła.