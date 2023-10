Roksana Węgiel jest piosenkarką, której życie prywatne a dokładnie związek z osiem lat starszym Kevinem Mglejem, wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie.

W maju zakochani ogłosili, że od kilku miesięcy są już zaręczeni. Ostatnio pojawiły się z kolei doniesienia, że para planuje ślub.

Reklama

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wyznaczyli datę ślubu

Serwis Shownews informował, że Węgiel i Mglej wyznaczyli już datę ślubu. Ceremonia odbędzie się w przyszłym roku "bez większych ekstrawagancji".

Węgiel potwierdziła te pogłoski w studiu RMF FM. Zdradziła, że zamierza pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa.

Reklama

Roksana Węgiel odpowiada na spekulacje na temat ciąży

Roksana udziela ostatnio kolejnych wywiadów w związku z singlem "Łobuz", który nagrała razem z Beatą Kozidrak. Piosenka pojawiła się w czwartek. Premiera singla sprawiła, że pojawiły się kolejne spekulacje na temat tego, co się dzieje w życiu prywatnym Roksany Węgiel. W jednym z artykułów zastanawiano się, czy piosenkarka przypadkiem nie jest w ciąży. Miała o tym świadczyć koszulka, którą Węgiel ma na nagraniu promującym teledysk Roxie. To t-shirt z czerwonym napisem "It's a girl" (ang. "To dziewczynka").

Reklama

Wiedziałam, że będzie z tego problem. Nawet na planie mówiłam Konradowi, mojemu styliście, że"Jezu, jaką ty mi dałeś koszulkę... Ludzie pomyślą, że ciąża", ale nie, dementujemy!- powiedziała w rozmowie z radiem Eska.

To jest zwykły napis na koszulce. Tyle wystarczy, żeby sprowokować Polskę? Chodziło mi o taką siłę dziewczyn - dodała.