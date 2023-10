Reklama

"Marsz Miliona Serc" rozpoczął się w samo południe od przemówienia Donalda Tuska. -Niemożliwe stało się możliwym, kiedy widzę to morze serc, kiedy widzę te setki tysięcy uśmiechniętych twarzy, to dobrze czuję, że przychodzi ten przełomowy moment w historii naszej ojczyzny - mówił lider KO.

W zgromadzeniu udział wzięli także polscy aktorzy, dziennikarze i celebryci.

Kto pojawił się na "Marszu Miliona Serc"?

"Jesteśmy. Chodźcie z nami" - napisała pod zdjęciem zamieszczonym na Instagramie Monika Richardson. Zapozowała na nim w czapce z siedmioma gwiazdkami. "Zapowiada się dziś dobra pogoda. Może spacer?" - pisała w poprzednim poście.

Na "Marszu Miliona Serc" pojawiła się również Martyna Wojciechowska.

"Chcemy zmian! Polska to piękny kraj pełen pięknych ludzi, kraj, w którym jest miejsce na pokój, miłość i wzajemny szacunek" - mówiła na nagraniu.

Magda Mołek również uwieczniał w sieci moment, w którym wybiera się na marsz. Uwagę przykuwały jej usta w czerwonym kolorze, które w połączeniu z białym golfem przypominał polską flagę narodową.

Wiele gwiazd zachęcało do wzięcia udziału w zgromadzeniu kilka dni przed wydarzeniem. Tak zrobił Piotr Gąsowski. Mówił, że jest to "marsz dla ludzi uśmiechniętych". "Dla tych, którzy nawet jeśli w czymś się nie zgadzają, to wolą się uśmiechać. Dla tych, którzy zamiast brzydko się zestarzeć, wolą pięknie się nie zgadzać " - stwierdził.

Z kolei Joanna Przetakiewicz nie w Warszawie a w Madrycie przyłączyła się do marszu.

"W ramach Marszu Miliona Serc jesteśmy pod ambasadą Polski" - wyjaśniła na nagraniu.

Z kolei Zygmunt Chajzer pojawił się na marszu w koszulce "Nie śpij, bo Cię przegłosują Wybory'89". Pod zdjęciem zamieścił wpis: "Pozdrawiam z Marszu Miliona Serc! Razem damy radę".