Tede w programie Kuby Wojewódzkiego kilka razy wspomniał o swojej byłej partnerce, czyli Weronice Rosati. Gospodarz programu stwierdził, że raper wciąż jest "ciągle jednym z najmłodszych partnerów Weroniki Rosati".

Jestem najmłodszym! (...) Idąc dalej tą drogą, to jestem szwagrem z Valem Kilmerem - żartował.

Chciałem tylko dodać, że z Weroniką Rosati byłem tylko miesiąc, a to się za mną ciągnie... Chociaż są inne dziewczyny, które mogą sprawić, że moglibyśmy mieć relacje jak ja z Valem Kilmerem - dodał.

Jak Weronika Rosati skomentowała słowa Tedego?

Aktorka poproszona o komentarz do tego, co powiedział Tede, nie szczędziła mu gorzkich słów.

Ja słyszałam ten wywiad, ale nie wiem, czemu nazywasz go moim byłym partnerem, skoro to wychodzi tylko i wyłącznie z jego ust. Nie chcę wchodzić w jego temat. Uważam, że to jest, jak widać od kilkunastu lat, jedyna jego forma promocji w mediach. Nie ma co o tym mówić. Chciałabym, żeby przestano mi go przypisywać jako byłego partnera - stwierdziła w rozmowie z Pudelkiem.

To, co powiedziałam, wystarczy. Nie chcę mówić na tematy prywatne i czuję się non stop wywoływana do tablicy, żeby z czegoś się tłumaczyć. Uważam, że nie mam obowiązku się z niczego tłumaczyć. Niech się tym prawnicy zajmują. Ja nie chcę się tym zajmować, mam ważniejsze sprawy - dodała.