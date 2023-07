W najnowszej rozmowie z magazynem "Twój Styl" Weronika Rosati powiedziała o tym, do czego większość znanych osób nigdy tak otwarcie się nie przyznała. Większość tych, którzy bardzo aktywnie działają na Instagramie jako "żywe reklamy" najróżniejszych produktów, nie dzieli się głębszymi refleksjami na ten temat. Weronika natomiast była bardzo szczera.

"Internet to wielka siła, ogromne możliwości. Na moim Instagramie lubię dzielić się tym, co robię zawodowo, ale nie ukrywam, że jest on dla mnie także narzędziem do zarabiania. Gdybym w pandemii nie robiła pewnych rzeczy na Instagramie, nie miałabym z czego utrzymać siebie i dziecka. Dziś, kiedy coś reklamuję, robię to z jedną myślą: zarabiam na edukację Eli. To według mnie zrozumiały argument i uczciwe postawienie sprawy", powiedziała Weronika Rosati w rozmowie z "Twoim Stylem".

Doceniacie to wyznanie matki samodzielnie wychowującej dziecko…?