O Weronice Rosati od kilku dni jest znowu głośno, po tym jak w 10. rocznicę wypadku samochodowego, w którym brała udział wraz z Piotrem Adamczykiem, zamieściła w sieci post, w którym wspomniała, że ze skutkami tego zdarzenia zmaga się do dziś.

W poście zamieszczonym przez aktorkę na Instagramie można przeczytać, że do dziś chodzi na kosztowne rehabilitacje. Rosati zwróciła się w swoim wpisie wprost do Piotra Adamczyka i zasugerowała, że przez to, co się stało straciła wiele intratnych propozycji zawodowych. Musiała też na dłuższy czas wycofać się z pracy.

Co w oświadczeniu na temat wypadku z udziałem Weroniki Rosati napisał Piotr Adamczyk?

Aktor także wydał oświadczenie, w którym napisał, że sugestie Rosati są nieprawdziwe.

Wszystkie sugestie zawarte w ostatniej publikacji Pani Weroniki Rosati, które odnoszą się do mnie, są nieprawdziwe i obliczone wyłącznie na wywołanie sensacji. Przykro mi, że Pani Weronika Rosati upatruje we mnie przyczyny swoich zawodowych niepowodzeń i sugeruje, iż podejmuję jakieś bliżej nieokreślone "szkodliwe działania", co jest oczywistą nieprawdą. Nigdy w żaden sposób nie działałem, ani nie zamierzam działać na szkodę Pani Weroniki. Co do sugestii, iż nie pokryłem kosztów leczenia, odsyłam Państwa do oświadczenia mecenasa Graneckiego, który w tej sprawie, 10 lat temu - po analogicznych medialnych oskarżeniach - złożył w tym przedmiocie w moim imieniu oświadczenie - czytamy w jego oświadczeniu.

Tede w programie Wojewódzkiego o Rosati: Mam nagranie, w którym mówisz do…

Osoba Weroniki Rosati została wspomniana w programie Kuby Wojewódzkiego. Tede już na początku rozmowy wspomniał o niej.

Mam nagranie, w którym mówisz do Weroniki Rosati, nie na tej kanapie, że mnie zapraszałeś, a nie zgodziła się moja mama. A potem mówiłeś, że mnie nigdy nie zapraszałeś- powiedział raper.

Czy Tede był najmłodszym partnerem Weroniki Rosati?

Kolejny raz temat Rosati wrócił podczas dalszej części rozmowy. Tym razem to Wojewódzki stwierdził, że Tede wciąż jest "jednym z najmłodszych partnerów Weroniki Rosati".

Jestem najmłodszym! (...) Idąc dalej tą drogą, to jestem szwagrem z Valem Kilmerem. Chciałem tylko dodać, że z Weroniką Rosati byłem tylko miesiąc, a to się za mną ciągnie... Chociaż są inne dziewczyny, które mogą sprawić, że moglibyśmy mieć relacje jak ja z Valem Kilmerem - powiedział.