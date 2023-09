Reklama

Katarzyna Bosacka przez długie lata cieszyła się szczęśliwym małżeństwem z Marcinem Bosackim. Ich związek rozpoczął się w 1997 roku. Doczekali się czwórki dzieci: Jana, Marii, Zofii oraz Franciszki. Jednak w sierpniu nadeszła niespodziewana wiadomość o rozpadzie ich związku. Senator z partii KO i były ambasador RP nagle zdecydował się zostawić żonę i dzieci i opuścić rodzinny dom. Pomimo że to była jedna z najtrudniejszych chwil w życiu dziennikarki, to postanowiła nie załamywać się i skupić na pracy. Obecnie aktywnie tworzy nowe treści dla swoich fanów, a wkrótce będzie można ją zobaczyć w programie "Bosacka daje radę".

Katarzyna Bosacka rozstała się z mężem

Praca jest dla mnie niezwykle ważna. Staram się na tym skupiać i nie myśleć o negatywnych rzeczach, ale wiadomo, że rozstanie i rozwód to jest jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka - mówiła Katarzyna Bosacka w rozmowie z "Faktem".

Mimo swojej wiedzy na temat zdrowego odżywiania specjalistka dostrzega, że rozstanie z mężem pozostawiło na niej znaczny ślad, zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i fizycznym. Ujawniła bowiem, że zaistniała sytuacja odbiła się na jej wyglądzie. Dziennikarka straciła sporo kilogramów.

Katarzyna Bosacka sporo schudła

Mój wygląd i nastrój pewnie jest efektem stresu. Staram się być bardzo dzielna. Oczywiście, wiem, że dam radę i idę do przodu - powiedziała Katarzyna Bosacka w rozmowie z "Faktem".

Prezenterka podkreśliła również, że obecnie intensywniej niż wcześniej angażuje się w aktywność fizyczną, koncentrując się przede wszystkim na długich spacerach.

Poświęcam czas na aktywność fizyczną. Zresztą zawsze byłam aktywna, tylko miałam za dużo rzeczy na głowie i nie zawsze się to udawało. Teraz staram się trzy razy w tygodniu zrobić pieszo 10 kilometrów. Biorę psa, komórkę i wykonuję różne telefony, na które nie miałam czasu przez cały dzień i w ten sposób nabijam kroki. I to jest jeden z moich sekretów. Mam więcej czasu dla siebie i to bardzo pomaga – podkreśliła.

Aktywność na świeżym powietrzu przynosi zauważalne efekty, ponieważ Katarzyna Bosacka gubi kilogramy w bardzo szybkim tempie. Chociaż może być dumna ze swoich osiągnięć, niestety, jest to również rezultat wspomnianego stresu, czego nie ukrywa.

Tak schudłam 14 kilo w ciągu niecałych trzech miesięcy. Ale nic na to nie poradzę, tak reaguje mój organizm na stres. Nie ma co tutaj ukrywać. Pamiętam, jak zmarł mój tata, to moja mama też tak szybko schudła, więc nie da się nad tym zapanować. Wiadomo, że to nie jest tak, że ludzie po tylu latach się rozstają i potem już tylko dowiedzenia i cześć. To cały czas się kotłuje przez wszystkie miesiące, a nawet lata. Tak to jest – podsumowała Katarzyna Bosacka.

Nowy program "Bosacka daje radę" już od października

W najnowszym wywiadzie Katarzyna Bosacka zdradziła także nieco więcej na temat jej nowego programu, który ma pojawić się już w październiku.

W połowie października na antenie Canal Plus Kuchnia i Family pojawi się mój nowy program, który nazywa się nomen omen "Bosacka daje radę". Mam nadzieję, że będzie hitem, bo jest on dla tych wszystkich, którzy tęsknili za "Wiem, co jem". Znów rzuciłam się w wir czytania etykiet i obnażania sztuczek producentów żywności. Będzie w nim wszystko to, co widzowie lubią najbardziej – duża dawka edukacji i wiedzy merytorycznej - zdradziła dziennikarka.