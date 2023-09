Reklama

Agnieszka Wosińska, która w latach 1997-2011 wcielała się w postać Doroty, czyli najmłodszej córka Marii i Władysława Lubiczów w serialu "Klan", zapewne nieco zaskoczyła fanów telenoweli swoimi późniejszymi rolami. W jednym z tych projektów zagrała postać opiekującą się trędowatymi w Rwandzie. To dowodzi, że prywatnie aktorka różni się znacząco od skromnej i cichej postaci, którą wcielała się w "Klanie".

Agnieszka Wosińska nadal jest aktywna zawodowo

Agnieszka Wosińska obchodziła niedawno swoje 55. urodziny i nadal aktywnie działa w branży filmowej. Po opuszczeniu wspomnianego serialu często występowała w rolach epizodycznych. Jednak w 2014 roku pojawiła się w debiutanckim filmie Krzysztofa Skoniecznego o nazwie "Hardkor Disko", gdzie odegrała postać Poli Wróblewskiej. Następnie przez kilka sezonów była częścią obsady popularnego programu telewizyjnego "O mnie się nie martw". Aktorka może być kojarzona przez widzów z rolą teściowej Tomasza Boskiego w serialu "Rodzinka.pl" lub jako wychowawczyni Róży w drugim sezonie "Szadzi". Agnieszka Wosińska wielokrotnie udowadniała swoją wszechstronność jako aktorka, wcielając się w różnorodne postacie. Grała także w serialu "Diagnoza", "Ojcu Mateuszu" czy komedii "Ile waży koń trojański?".

W 2016 roku Agnieszka Wosińska zagrała postać Jadwigi Anny Doroty Dylewskiej-Junod, matki Eugeniusza, w serialu biograficznym "Bodo". W tym projekcie przeniosła się w czasie do wcześniejszych lat i odegrała tę rolę, która wymagała od niej również specjalnej charakteryzacji.

Musiałam przefarbować włosy na czarno, by potem lepiej było widać postępującą siwiznę. Z czasem dorabiano mi coraz więcej zmarszczek, aż w końcu zmieniam się tak, że samą siebie trudno mi poznać! Muszę przyznać, że to, co mi zafundowano w "Bodo", stanowi majstersztyk charakteryzacji - powiedziała Agnieszka Wosińska w rozmowie z Interią.

Agnieszka Wosińska jest związana z Teatrem Dramatycznym w Warszawie. W 2002 roku zdobyła nagrodę Feliksa za swoją główną rolę jako Mary w spektaklu "Pamięci wody". Ponadto, w 2014 roku została uhonorowana na 33. Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" w Koszalinie za swoją rolę żeńską w filmie "Hardkor Disko".

Agnieszka Wosińska przeżyła osobistą tragedię

Agnieszka Wosińska wyszła za mąż za muzyka Pawła "Kelnera" Rozwadowskiego, który był wokalistą i autorem tekstów, związany z takimi zespołami jak Izrael czy Deuter. Para ma syna o imieniu Mateusz, który urodził się w roku 2007. W 2020 roku Agnieszka Wosińska przeżyła osobistą tragedię. 11 października mąż aktorki zmarł na nowotwór. Aktorka aktualnie skupia się na wychowywaniu swojego 16-letniego syna Mateusza, i jak sama przyznaje, rola matki jest dla niej najważniejsza.

Zaraz po urodzeniu Mateusza dostałam ciekawą propozycję, która wymagała wyjazdu na kilka dni. Odmówiłam, bo jednak w hierarchii moich wartości dziecko stoi na pierwszym miejscu. Nie chciałam się z nim wtedy rozstawać, było za wcześnie - powiedziała Agnieszka Wosińska w wywiadzie dla "Super Expressu".