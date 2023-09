Reklama

W poprzednim roku media rozpowszechniły informację, że Bruce Willis zmuszony jest zakończyć swoją karierę ze względu na stan zdrowia. Aktorem obecnie opiekuje się jego żona, Emma Heming Willis, która jakiś czas temu ogłosiła, że u 68-letniego aktora zdiagnozowano rzadką odmianę demencji, otępienie czołowo-skroniowe. Choroba ta prowadzi do zmian zachowania, osobowości i zaniku mowy. Do tej pory nie ustalono przyczyny tej choroby, jednak pierwsze symptomy u aktora miały się pojawić już w 2017 roku.

FTD to skrót od demencji czołowo-skroniowej lub zwyrodnienia. Choroba ta wpływa na przednie i skroniowe płaty mózgu. Obecnie nie ma leku ani żadnego innego sposobu na jej leczenie. Jest to jeden z wielu powodów, dla których podnoszenie świadomości na temat FTD jest tak istotne - napisała żona aktora jakiś czas temu na Instagramie.

Żona Bruce'a Willisa opowiedziała o stanie zdrowia męża

Z okazji Światowego Tygodnia Świadomości FTD, który trwa od 24 września do 1 października, żona Bruce'a Willisa udzieliła wyjątkowego wywiadu telewizyjnego dla programu "Today", w którym omówiła aktualny stan zdrowia aktora.

Nauczyłam się, że demencja jest trudna. Jest trudna dla osoby zdiagnozowanej, ale również trudna dla rodziny. Nie ma różnicy dla Bruce'a, dla mnie i dziewczynek. Kiedy mówią, że to choroba rodzinna, rzeczywiście tak jest - powiedziała Emma Heming Willis.

Emma Heming Willis i Bruce Willis mają dwie córki. Mabel Ray ma 11 lat, a jej siostra Evelyn Penn 9 lat. Żona aktora podkreślała, że zawsze mieli otwarty dom, i dlatego wyjaśniła dziewczynkom, czym jest choroba ich taty.

Gdy wiemy, czym jest choroba z medycznego punktu widzenia, wszystko nabiera sensu. To było ważne, żeby dowiedziały się, co się dzieje z ich tatą. Nie chciałam, żeby demencja Bruce'a była wstydliwa - powiedziała żona Bruce'a Willisa w programie "Today".

Emma Willis zrozumiała, co się dzieje z mężem

Żona aktora stwierdziła, że diagnoza jej ukochanego była dla niej jednocześnie "błogosławieństwem i przekleństwem" Wyjaśniła, że pozwoliło jej to zrozumieć, co się dzieje, i zaakceptować sytuację.

Trafna diagnoza spowodowała, że w końcu zrozumiałam, co się z Bruce’em dzieje. Nie czyni to jego choroby mniej bolesną dla nas, ale sprawia, że jest trochę łatwiej - dodała Heming-Willis.

Emma Heming nie była w stanie określić, czy Bruce jest świadomy swojej choroby, i podkreśliła, że to schorzenie stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla rodziny chorego, jak i dla niej samej, a nadal uczy się, jak sobie z nim radzić. Emma wyznała również, że jej mąż jest dla niej darem, który nauczył ją oraz ich dwie córki, wartości takie jak miłość, cierpliwość i odporność.

Uczy je jak kochać, opiekować się i to jest piękna sprawa pomimo smutku - dodała.

Podczas wizyty w studio Emma wyznała, że nie nazywa siebie opiekunką a partnerką w opiece.

Ważne jest, aby "partnerzy w opiece" wzajemnie o siebie dbali, tak aby mogli być jednocześnie najlepszą opieką i partnerem dla osoby, którą się opiekują – zdradziła żona Willisa.

Czym jest demencja czołowo-skroniowa?

Demencja czołowo-skroniowa (FTD) jest schorzeniem wynikającym z degeneracji układu nerwowego, co prowadzi do utraty komórek nerwowych. Powoduje trwałe zmiany zanikowe w płacie czołowym i skroniowym mózgu. Jest chorobą nieuleczalną. Przyczyna tej choroby nie jest w pełni zrozumiana. Aktualnie jest drugim co do częstości występowania rodzajem demencji rozpoznawanym u osób poniżej 65. roku życia. W przypadku demencji czołowo-skroniowej, zwłaszcza z dominującymi objawami związanymi z zaburzeniami językowymi (jak w przypadku Bruce'a Willisa), do najczęstszych symptomów należą: trudności w formułowaniu zdań, zapominanie słów, spowolnienie mowy, a nawet całkowita utrata zdolności do mówienia, a także trudności w rozpoznawaniu zastosowania przedmiotów codziennego użytku.