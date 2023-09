Reklama

Agnieszka Kaczorowska od kilku lat aktywnie działa jako influencerka. Codziennie promuje różnego rodzaju produkty w sieci, a większość fanów kojarzy ją jako Bożenkę Lubicz z serialu "Klan". Celebrytka na Instagramie dzieli się również swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa i rozwoju osobistego. Na jej profilu nie brakuje oczywiście zdjęć i filmików z jej bliskimi, w tym z mężem Maciejem Pelą oraz dwójką dzieci - czteroletnią Emilką i dwuletnią Gabrysią. Gwiazda regularnie udostępnia w sieci rodzinne chwile, prezentując codzienne wydarzenia i relacje ze wspólnych wypadów.

Agnieszka Kaczorowska świętuje 5. rocznicę ślubu

Niedawno Agnieszka Kaczorowska i jej mąż obchodzili piątą rocznicę swojego ślubu. Warto przypomnieć, że celebrytka i choreograf poznali się w 2017 roku i już po kilku miesiącach znajomości się zaręczyli. We wrześniu 2018 roku Kaczorowska i jej ukochany zdecydowali się na ślub. Uroczystość odbyła się w Toskanii. Warto dodać, że niedawno, z okazji pięciu lat małżeństwa, para zdecydowała się wrócić do Włoch. Agnieszka Kaczorowska uczciła tę rocznicę specjalnym wpisem i podzieliła się efektami sesji zdjęciowej upamiętniającej to wydarzenie z fanami. Po upływie pięciu lat od swojego ślubu z Maciejem Pelą Agnieszka Kaczorowska podzieliła się pewnymi przemyśleniami. Tym razem zdecydowała się na wpis z podsumowaniem swojego małżeństwa z ukochanym na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska pokazała nagranie z wesela

Celebrytka podzieliła się z fanami filmikiem zawierającym wiele zdjęć i nagrań z jej wspólnymi chwilami z mężem. W tym materiale znalazło się między innymi krótkie nagranie z toskańskiej ceremonii ślubnej pary, na którym nowożeńcy wymieniają czułości w obecności swoich weselnych gości. Influencerka pokazała także kadry z ich wspólnych wakacji, fragmenty z sesji zdjęciowych z czasu ciąży oraz fotografie z ich córkami. We wpisie celebrytka otwarcie wyznała, że po pięciu latach życia razem jej miłość do męża jest jeszcze silniejsza.

Po 5 latach małżeństwa stwierdzam… Nasza miłość jest jeszcze mocniejsza. Nasza troska o siebie jest jeszcze większa. Razem jesteśmy silniejsi… we wszystkim. Wspólna praca sprawia nam jeszcze więcej frajdy! – napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.

W kolejnej części swojego postu Agnieszka Kaczorowska dodała, że pięć lat od ślubu minęło błyskawicznie, a ona z niecierpliwością oczekuje na kolejne wspólne lata i przeżycia. Określiła także swojego męża jako swoją "bliską duszę" i jednocześnie zdradziła plany dotyczące wspólnego "tajemniczego projektu".

Przez te 5 lat wydarzyło się tak wiele, że często myślę "jak to możliwe, że to tylko 5 lat?" Tyle jeszcze przed nami, że cieszę się, że to dopiero 5 lat… @maciek.pela to mój #soulmate. Połączył nas taniec i praca… I teraz znów tanecznie razem pracujemy… I szykujemy coś, co wierzymy, że spotka się z Waszym ciepłym przyjęciem – dodała Agnieszka Kaczorowska we wpisie.

Maciej Pela skomentował wpis ukochanej

Pod postem Agnieszki Kaczorowskiej zaroiło się od komentarzy. Wpis gwiazdy wyraźnie wzruszył wielu jej fanów, którzy nie szczędzili ciepłych słów i życzeń w komentarzach. Dołączył do nich także sam Maciej Pela.

Kocham!- napisał mąż Kaczorowskiej.

Szczęśliwej podróży przez kolejne lata waszej miłości; Piękna para. Wszystkiego, co najlepsze na kolejne lata i tak pięknej miłości, jak dotąd; Piękne 5 lat za Wami i jeszcze wszystkiego, co najlepsze przed Wami, życzę z całego serca; Pełen podziw za wytrwałość, przyjaźń i szacunek - pisali internauci pod postem celebrytki.