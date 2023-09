Reklama

Agnieszka Kaczorowska poza tym, że występuje w serialu "Klan", gdzie wciela się w postać Bożenki Lubicz, całe swoje życie spędziła na tanecznych parkietach.

Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiała mając 6 lat. Treningi zaowocowały tym, że zdobyła tytuł młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich. Swoje umiejętności mogła także wykorzystać w kilku edycjach show "Taniec z gwiazdami". Kaczorowska pytana, co jakiś czas o ewentualny powrót do programu, mówi, że nie chciałaby już trenować znanych i lubianych a ponowny udział w show rozważyłaby, gdyby otrzymała inną niż do tej pory rolę np. jurora.

Na razie swoje umiejętności taneczne Kaczorowska prezentuje głównie na swoim Instagramie.Sporą część jej profilu, który obserwuje ponad 400 tys. osób stanowią zdjęcia i materiały, na których można podziwiać pląsy Kaczorowskiej.

Co Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała internaucie?

Pod nowym filmikiem Kaczorowska zachęciła swoich odbiorców do odgadywania, jaki styl tańca zaprezentowała. Internauci chętnie wzięli udział w zabawie i szybko odgadli, że to salsa. Nie obyło się jednak bez krytycznego komentarza.

Ależ to jest żałosne... wszystko na pokaz - napisał jeden z internautów.

Agnieszka nie pozostawiła jego komentarza bez odpowiedzi.

Proponuję odinstalować Instagram zatem - skwitowała.