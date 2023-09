Reklama

Jolanta Kwaśniewska, wciąż ceniona jako ukochana pierwsza dama Polaków, wyróżnia się swoją elegancją i doskonałym wyczuciem stylu. Niemniej jednak, przede wszystkim jest oddaną matką, zawsze dbającą o dobro swojej córki, Aleksandry. Między nimi istnieje głęboka przyjaźń i pewność, że zawsze mogą na siebie liczyć, niezależnie od sytuacji. Jolanta Kwaśniewska z pewnością należy do kobiet, które dokładnie wiedzą, co chcą zdradzić mediom, a co zachować w tajemnicy. Ostatnio była pierwsza dama zdecydowała się bardziej otworzyć na kwestie związane z rodziną i uchylić rąbka tajemnicy. Okazuje się, że żona Aleksandra Kwaśniewskiego rozpłakała się z powodu swojego zięcia – muzyka Kuby Badacha. Co ciekawe, to, czym wywołał takie emocje u Jolanty Kwaśniewskiej, jest równie zaskakujące. Ta sytuacja była naprawdę wyjątkowa.

Kuba Badach wzruszył Jolantę Kwaśniewską

Reklama

Była pierwsza dama udzieliła wywiadu Magdzie Mołek na jej kanale YouTube o nazwie "W moim stylu". Dziennikarka zachęca w swoim internetowym talk-show swoich znanych rozmówców do rozmowy na tematy związane z ich życiem prywatnym. Tym razem pod koniec wywiadu podjęła temat znanego zięcia Jolanty Kwaśniewskiej. Zapytała, czy Kuba Badach czasami śpiewa specjalnie dla niej i używa słowa "mamo". Kobieta zaczęła wspominać tamten moment i podzieliła się szczegółami nietypowej uroczystości, która była związana z jej 60. urodzinami. Taka okrągła data z pewnością była powodem do celebracji. Informacje o tym wyjątkowym jubileuszu były znane zarówno Aleksandrze Kwaśniewskiej, jak i jej mężowi, Kubie Badachowi. Zakochani przygotowali dla Jolanty Kwaśniewskiej niezwykłą niespodziankę. Nie obyło się bez wzruszeń i ogromu łez.

Reklama

Ola i Kuba przepiękny prezent zrobili mi na moje 60. urodziny. Wspólnie napisali piosenkę "Kochana mamo". "Kochana mamo, życzę tobie 365 coś tam pięknych dni". Ola dziękuje tam za wiele fajnych rzeczy, które dostała ode mnie. I to jest naprawdę piękna piosenka. Oleńka, jak właśnie robiłam te 60. urodziny w gronie znajomych, rodziny, to Kuba grał i śpiewał to, a ja ryczałam - powiedziała Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Magdą Mołek.

W trakcie rozmowy była pierwsza dama, doceniła również spory talent córki, do tworzenia tekstów piosenek. Kobieta opowiedziała o kreatywności córki, którą widziała już w popularnych u dzieci "laurkach".

Związek Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha

Nie da się ukryć, że Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach od wielu lat tworzą niezwykle udany związek oparty na wzajemnym zaufaniu i głębokim zrozumieniu. Zakochani wzięli ślub 22 września 2012 roku, a ich małżeństwo, mimo upływu lat, nadal jest pełne miłości. Uroczystość ślubna odbyła się w Warszawie i była szeroko komentowana przez całą Polskę. Prasa wielokrotnie spekulowała na temat ewentualnych kryzysów w ich małżeństwie, jednak sami zainteresowani nigdy nie zabrali głosu w tej sprawie i nie potwierdzili tych spekulacji.