Dom leży niemal w lesie, tuż przy naturalnym parku. Nowoczesna bryła jest idealnie wkomponowana w leśne otoczenie a elegancki ogród łączy się z lasem poprzez "sekretną furtkę" niczym z powieści "Tajemniczy ogród".

Dom, w którym Magda z rodzina mieszka od dwóch i pół roku, jest spełnieniem jej marzeń. Zobaczyła go kiedyś w jednej z gazet i zapragnęła w takim samym zamieszkać. Kiedy rodzina podjęła decyzje o przeprowadzce z podwarszawskiej miejscowości do stolicy mąż Magdy, Paweł odnalazł architekta i poprosił o niemal identyczny projekt, jedynie z niewielkimi poprawkami.

Wnętrze domu utrzymane jest w ulubionym przez cała rodzinę stylu luksusowego hotelu. Jednym z założeń było, aby nigdzie w domu nie pozostawić nagich ścian. I tak się stało – nawet w garażu na ścianach jest specjalna okładzina. Poza tym we wnętrzach dominują lustra i kamień – Paweł sprowadził ok. 20 ton włoskiego marmuru, aby wykończyć je zgodnie ze swoim gustem.

Dom Magdy z "The Real Housewives. Żony Warszawy". Żyrandole ważą około 90 kilo

Na dole, w salonie połączonym z kuchnią i jadalnią, wiszą dwa imponujące żyrandole – jeden z nich przechodzi z samej góry przez klatkę schodową. Te wyjątkowe lampy stworzone zostały z egipskich kryształów – jeden składa się z 780 linek, drugi z 280. Każdy z nich waży około 90 kilo.

Wyjątkowo spektakularnym elementem czarnej kuchni jest podświetlana ściana z jasnego, brazylijskiego onyksu. System ukrytych za kamienną płaszczyzną żarówek wzorowany jest na rozwiązaniach stosowanych w reklamie i może służyć bez wymiany przez wiele lat.

Na piętra prowadzą białe schody. Korytarze wyłożone są kremową wykładziną, dlatego na kolejne poziomy nie wchodzi się w butach.

Regał pełen markowych szpilek

Środkowa kondygnacja domu to sypialnie 10-letniego syna Marka, 17-letniej córki Hani oraz Magdy i Pawła a także ogromna garderoba pani domu. Magda i Paweł zgodnie twierdzą, że to właśnie garderoba – a raczej brak miejsca do przechowywania – stał się jednym z głównych pretekstów do przeprowadzki. Oboje lubią porządek i czystość, dlatego w domu praktycznie nic nie leży na wierzchu. W garderobie ogromne wrażenie robi sięgający sufitu regał pełen markowych szpilek i kolekcja torebek. Jednym z ulubionych modeli Magdy jest słynna Lady Dior, wylansowana przez Księżnę Dianę. „Świadoma Bogini” ma ich kilka w różnych rozmiarach.

Wszystkie pomieszczenia utrzymane są w tym samym stylu. Dominuje czerń, biel, beże i złote wykończenia. W pokoju Hani znalazło się wymarzone przez nią białe łózko z baldachimem. W obszernej łazience wyłożonej kamieniem wisi imponujący, kryształowy żyrandol. Każdy z domowników ma własną łazienkę i garderobę.

Na najwyższym piętrze znajduje się otwarta przestrzeń służąca za pokój dzienny i gabinet Magdy i Pawła. Oprócz dwóch zwróconych do siebie biurek jest tu też ogromna, wygodna kanapa, telewizor i taras z widokiem na ścianę lasu. Pokój udekorowany jest pamiątkami Pawła z podróży – po studiach w szkole morskiej przez sześć lat pływał jako nawigator na statkach handlowych. Teraz, mąż „Świadomej Bogini” zajmuje się zarządzaniem projektami. Wiedzę i doświadczenie, jakie zdobył w tej pracy wykorzystał przy budowie domu.

Budowa trwała zaledwie rok i trzy miesiące. Budynek jest wbrew pozorom łatwy w utrzymaniu, wyposażony w klimatyzację i centralny odkurzacz. Fotowoltaika i kolektor słoneczny do podgrzewania wody to tylko niektóre z ekologicznych rozwiązań zastosowanych w domu Magdy.

Dom jest inteligentny, zdalnie można sterować światłem i temperaturą, drzwi wejściowe otwierają się na odcisk palca domowników.

O ogród, urządzony według idei "do odpoczynku, nie do pracy" dba automatyczna, cicha kosiarka pracująca z przerwami 10 godzin dziennie. W ogrodzi stoi jaccuzzi, z którego domownicy chętnie korzystają.

O to, by miłość, dobro i dostatek nigdy nie opuściły tego domu zadbała sama Magda. Wraz ze specjalistką od energii kamieni dobrała i umieściła w różnych miejscach domu minerały, które maja ustrzec domowników przed niepowodzeniami, zapewnić im zdrowie, miłość, bogactwo i szczęście. Kamienie wmurowane są w różne elementy konstrukcyjne budynku.

To oczywiście niejedyne zabezpieczenie domu Magdy i Pawła przed nieszczęśliwymi zdarzeniami. Dom wyposażony jest także w najnowocześniejszy alarm i monitoring.