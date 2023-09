Program "The Real Housewives" to program, który doczekał się nareszcie polskiej wersji. Na całym świecie to jeden z bardziej znanych formatów. Show zadebiutował w USA w 2006 roku. W edycji Miami udział wzięła m.in. Joanna Krupa.

W show, który niebawem wyemituje stacja Polsat udział wzięły m.in. Barbara Sobczak, Monika Goździalska, czy Anna Wrońska. To właśnie jej nazwisko wzbudza ogromne emocje.Wszystko za sprawą męża, który jest popularnym raperem.

Okazuje się, że Anna jest żoną Jerzego "Jurasa" Wrońskiego.

Co wiemy na temat Anny Wrońskiej?

Anna od 15 lat zajmuje się modą luksusową. Jej Instagram obserwuje ponad 57 tys. fanów. Jest też autorką e-booków i podcastów o biznesie w branży mody, rozwijaniu kariery i niezależności finansowej kobiet.

Uczestniczka show Polsatu kocha podróże i piękne, luksusowe miejsca. Pracowała m.in. dla luksusowych marek takich jak Versace czy Armani. Obecnie jest dyrektorką PR ekskluzywnego domu handlowego Vitkac w Warszawie. Jest też mamą 3-letniego Oriona.

Swojego męża poślubiła w 2019 roku. "Juras" znany był nie tylko z branży muzycznej, ale kick-boxingu. Udało mu się nawet zdobyć Puchar Świata. Świadkiem na ślubie pary młodej był inny znany raper Wojciech "Sokół" Sosnowski.