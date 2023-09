Reklama

W ubiegłym roku Katarzyna Cichopek została gospodynią programu poświęconego aranżacji wnętrz pt. "Operacja aranżacja" na antenie TVP Kobieta. Była bardzo zadowolona z nowego projektu i entuzjastycznie się na jego temat wypowiadała, mówiąc, że jest to program o misyjnym charakterze, który ma moc odmieniania nie tylko wnętrz, ale także ludzkich żyć. Mimo intensywnej promocji programu na antenach TVP, wyniki oglądalności nie spełniły oczekiwań stacji, czego potwierdzeniem jest średni udział kanału wynoszący 0,35 proc. w grupie ogólnej 4+ według danych Nielsen Media za sierpień. Niestety, według informacji ze strony press.pl, program ten nie znajdzie się w jesiennej ramówce TVP Kobieta i nie wiadomo, czy wróci w 2024 roku.

Katarzyna Cichopek nie poprowadzi już programu "Operacja aranżacja"

Katarzyna Cichopek niedawno cieszyła się dużą popularnością jako jedna z głównych twarzy TVP. Grała w serialu "M jak miłość", była gospodynią programu "Pytanie na śniadanie", zasiadała w jury "You Can Dance. Nowa generacja" i prowadziła program "Operacja aranżacja". Jednak w obecnym sezonie jej obecność w TVP została znacznie ograniczona. Jej program, zatytułowany "Operacja aranżacja", miał dwa główne cele: inspirować widzów do przeprowadzenia zmian w swoich wnętrzach i prezentować metamorfozy, które można osiągnąć przy ograniczonym budżecie. W programie występował również specjalista ds. aranżacji wnętrz, Jonatan Kilczewski. Pierwszy sezon tego programu został wyemitowany jesienią 2022 roku. Niestety, w 2023 roku nie zostanie zaprezentowany drugi sezon. Dziennikarze z serwisu press.pl ustalili, że nie będzie kontynuacji programu, nie tylko w jesiennej ramówce, ale możliwe, że również w 2024 roku.

Katarzyna Cichopek straciła posadę w kolejnym programie

Katarzyna Cichopek nie miała szczęścia do programów, w których brała udział. Niedawno była jurorką w programie "You Can Dance - nowa generacja", ale stacja TVP zdecydowała się na zakończenie produkcji z powodu słabych wyników oglądalności. Jej obecność w TVP Kobieta również nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Warto jednak zaznaczyć, że 40-latka nadal prowadzi program "Pytanie na śniadanie" w TVP2 i gra w serialu "M jak miłość" od 2000 roku. Na ten moment nic nie wskazuje na to, że coś miałoby się w tej kwestii zmienić.

Katarzyna Cichopek nie skomentowała decyzji stacji

Do tej pory aktorka nie opublikowała żadnego pożegnalnego wpisu w mediach społecznościowych. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie posty tego typu są często praktykowane przez znane osobistości. Czy doczekamy się kilku słów na ten temat od prezenterki?