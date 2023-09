Reklama

Po kilku latach pracy w telewizji Ula Chincz zdecydowała się jednak porzucić szklany ekran na rzecz internetu. Aktualnie dziennikarka prowadzi własny kanał na platformie YouTube, gdzie niedawno ogłosiła rozpoczęcie nowego etapu w swoim życiu. Okazuje się, że prezenterka już nie mieszka w Polsce. Gwiazda poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych, a następnie opublikowała nagranie, w którym opowiedziała o szczegółach tej decyzji.

W sumie nie wiem, jak wam to powiedzieć, więc powiem po prostu: przeniosłam się do Włoch. Może nie na zawsze, ale na pewno na dłużej– wyznała Ula Chincz.

Dziennikarka rozpoczęła vloga w swoim warszawskim domu. W filmie zdradziła, że kupiła bilety do Włoch w jedną stronę. Poinformowała również, że poleci tam razem z synami samolotem, a jej mąż dojedzie samochodem. Przygotowania do wyjazdu zajęły dwa miesiące, ale wreszcie udało się zrealizować plan. Obecnie Ula Chincz i jej rodzina mieszkają we Włoszech.

Kochani, Włochy to mój nowy dom i dziękuję wam najserdeczniej za ogrom wsparcia, ciepłych słów i radości płynącej od was — napisała.

Ula Chincz przeprowadziła się do Włoch

Ula Chincz ujawniła, że pomysł na zmianę miejsca zamieszkania pojawił się w jej głowie zaledwie kilka miesięcy temu, a wszystko zaczęło się od prezentu od męża. W listopadzie 2022 roku dostała od niego tygodniowy samotny wyjazd do Włoch. To właśnie wtedy narodziła się myśl o przeprowadzce. Wcześniej dziennikarka w ogóle nie brała pod uwagę zamieszkania w tym kraju.

Zobaczyłam widok tak piękny, że po prostu zwaliło mnie z nóg. I chyba to był ten moment, w którym wszechświat powiedział mi: musisz tu mieszkać. Spełniam coś, co nigdy nawet nie było moim marzeniem. Nie wyobrażałam sobie, że mogę marzyć o tym, że będę mieszkać we Włoszech (...) Choć na razie zakupu domu nie planuję, to chyba chcę mieć tych Włoch więcej - wyznała Ula Chincz na filmie.

Ula Chincz obecnie mieszka w Toskanii

Chincz ogłosiła, że wraz z rodziną osiedliła się w wynajmowanym domu z ogrodem w niewielkim miasteczku w Toskanii, a umowę podpisała już w kwietniu. Jej synowie również przenieśli się do Włoch, aby rozpocząć nowy rozdział edukacji. Starszy syn będzie uczęszczał do liceum, a młodszy do przedszkola. Mąż prezenterki, mimo początkowego sceptycyzmu wobec tak szalonego pomysłu, teraz wspiera żonę w realizacji jej marzenia. Ula nie zapomniała także o swoich domowych zwierzakach. Ukochany pies i kot dołączą do rodziny już w październiku. Celebrytka odpowiedziała ostatnio na pytania fanów na Instagramie. Porównała wówczas koszty włoskie z polskimi.

Wynajęcie mieszkania to koszt niższy niż w Polsce, ale ja mieszkam w bardzo maciupkim miasteczku. A sama przeprowadzka to tyle, co benzyna do auta i trzy bilety na samolot - zdradziła Ula Chincz.

Warto dodać, że dziennikarka zapowiedziała również fanom, że zamierza oprowadzić ich po swoich nowych wnętrzach.

Ula Chincz nie rezygnuje z pracy

Mimo swojego wyjazdu z Polski Chincz nie rezygnuje z pracy i podkreśla, że nowe miejsce zamieszkania nie wpłynie na treść jej kanału na YouTube. "Ula Pedantula" nadal będzie kanałem poradnikowym, na którym prezenterka w dalszym ciągu będzie udzielać Polakom wskazówek z zakresu prac domowych.