Reklama

7 września to wyjątkowy dzień zarówno dla Anny, jak i Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski przyleciał do Warszawy, aby razem ze swoimi kolegami z drużyny zagrać przeciwko Wyspom Owczym na PGE Narodowym. To szczególna okazja dla piłkarza, aby podarować swojej żonie prezent w postaci gola, ponieważ właśnie dzisiaj obchodzi ona swoje 35. urodziny. Warto przypomnieć, że zaledwie 2 tygodnie temu, 21 sierpnia Anna Lewandowska wyprawiała urodziny Robertowi, a dziś, 7 września, sama ma okazję do świętowania.

Robert Lewandowski złożył żonie piękne życzenia

Reklama

Robert Lewandowski nigdy nie krył się z tym, jak wielkim uczuciem darzy swoją małżonkę. 7 września jako pierwszy złożył ukochanej życzenia. Opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie wykonane podczas imprezy z okazji 10. rocznicy ślubu i opatrzył je romantycznym i bardzo wzruszającym opisem.

Reklama

Wszystkiego najlepszego dla mojej ukochanej żony i mamy naszych dzieci. Jesteś miłością mojego życia. Jestem szczęściarzem, że mam Ciebie u mojego boku– napisał Robert Lewandowski pod zdjęciem.

Widać więc, że Robert bardzo cieszy się z tego, że jest mężem tak wspaniałej kobiety, która jest również wyjątkową mamą dla ich córek.

Nie tylko Robert złożył życzenia Annie Lewandowskiej

Nie tylko mąż Anny Lewandowskiej pamiętał o jej wielkim dniu. Fani i znajomi również. Pod zdjęciem Roberta wielu z nich złożyło trenerce szczere życzenia w komentarzach.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin; Udanych urodzin; Przyłączamy się do życzeń;Wszystkiego najlepszego dla żony. Dużo zdrówka; Wszystkiego Najlepszego dla Pani Ani; Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dużo, dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń i miłości - pisali znajomi i internauci w komentarzach.

Być może Anna Lewandowska niedługo zdradzi, jak świętuje swój dzień.

Sporo sukcesów na koncie Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska to dziś marka sama w sobie. Nawet bez wsparcia znanego męża trenerka może poszczycić się olbrzymimi zasięgami w sieci. Ale jak się to zaczęło? Influencerka urodziła się 7 września 1988 roku w Łodzi i ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przez wiele lat była zawodniczką karate i zdobywała medale na mistrzostwach Polski, Europy i świata. Po zakończeniu kariery karate, Anna Lewandowska skierowała swoje zainteresowania w stronę fitnessu i postanowiła rozwijać się w tej dziedzinie. Żona Roberta Lewandowskiego szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych trenerek fitness w Polsce. Teraz zdobywa uznanie również na arenie międzynarodowej. Rozwijając swoją karierę jako trenerka fitness, zaczęła rozważać kolejne inicjatywy. Obecnie jest posiadaczką kilku firm, takich jak "Foods by Ann", "Levann Supplements", "Phlov by Anna Lewandowska" oraz "Super menu by Anna Lewandowska". Dodatkowo stworzyła popularną aplikację treningową, która cieszy się dużą popularnością wśród setek jej zwolenników, "Diet training by Ann". W 2013 roku Anna wyszła za Roberta Lewandowskiego i od tamtej pory jest jego największym wsparciem. Wszystko wskazuje jednak na to, że działa to w obie strony. W 2017 roku trenerka fitness urodziła córkę Klarę, a w 2020 roku na świat przyszła druga pociecha Lewandowskich, Laura.