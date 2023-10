Anna Lewandowska prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Trenerka spełnia się jako mama, influencerka i bizneswomen. Ze swoimi fanami dzieli się sposobami na zdrowe życie. Na Instagramie opowiedziała, co je na co dzień i ile to jest dokładnie kalorii. Wspomniała też, że zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi.

Żona Roberta Lewandowskiego od lat promuje zdrowy tryb życia. Dzieli się z fanami pomysłami na zdrowe posiłki i ćwiczenia, dzięki którym można utrzymać formę. Anna Lewandowska chętnie odpowiada też na pytania internautów. Reklama Ile kalorii dziennie zjada Anna Lewandowska? Lewandowska zorganizowała właśnie na swoim instagramowym profilu Q&A. Większość z zadawanych przez obserwatorów celebrytki pytań dotyczyła szczególnie bliskich jej tematów - aktywności fizycznej oraz odżywiania. Padły pytania m.in. o to, ile kalorii dziennie zjada Anna Lewandowska i czy stosuje tzw. okienko żywieniowe. Nie tylko Lewandowscy. Te gwiazdy również odnowiły swoje przysięgi małżeńskie! Zobacz również Anna Lewandowska zdradziła, że codziennie je trzy posiłki i przekąskę. Jem około 1700 kcal. Choć ostatnio nawet 1500 kcal i czuję się bardzo dobrze. Jem trzy posiłki dziennie plus jedna przekąska– napisała na InstaStories Lewandowska. Reklama Trenerka zdradziła też, że gdy bardzo intensywnie ćwiczy, np. podczas swoich obozów treningowych, wtedy zdarza jej się jeść więcej niż zazwyczaj. Na obozie... Jem zdecydowanie więcej, ze względu na intensywność treningową - dodała. Anna Lewandowska o SIBO Niedawno Anna Lewandowska napisała, że zmaga się z SIBO. Objawy tej dolegliwości gastrycznej to bóle brzucha, wzdęcia, biegunki lub zaparcia, niestrawność i powiększony obwód brzucha. Zdarza się także, że ta choroba przypomina swoim charakterem zespół jelita drażliwego. Co zatem zrobić, gdy czujecie, że z Waszym brzuchem jest coś nie tak? Jak upewnić się, że rzeczywiście macie SIBO? Tu z pomocą przyjdzie nam oczywiście odpowiednia DIAGNOSTYKA. Dlatego coraz częściej stosuje się testy oddechowe, z których skorzystałam także ja. Można wykonać test wodorowy, metanowy bądź taki, który bada stężenie obu tych gazów jednocześnie. Do badania należy się odpowiednio przygotować i wziąć pod uwagę niektóre przeciwwskazania – napisała Anna Lewandowska

Beata Zatońska Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję