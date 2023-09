Anna Maria Sieklucka pojawiła się ostatnio na evencie marki Martini. Aktorka znana z filmu "365 dni" na podstawie książki Blanki Lipińskiej w rozmowie z dziennik.pl odpowiedziała na pytanie, czym dla niej jest "dolce vita".

- Dolce vita to dla mnie przede wszystkim lekkość bytu, spokój, wartości, uśmiech, życie pełnią swojego serca i możliwości, które mamy - powiedziała.

Czy Anna Maria Sieklucka chciałaby wybrać się w podróż do przeszłości i przenieść w inną dekadę?

- Wydaje mi się, że skoro urodziłam się w latach 90., to tak miało być. Jak patrzę na zachowanie, modę w Polsce i na świecie od momentu moich narodzin, to szczerze powiedziawszy byłoby mi trudno odnieść się do innych lat - stwierdziła.

Anna Maria Sieklucka wyznała za co jest wdzięczna

Filmowa Laura z "365 dni" przyznała, że cieszy się z tego, że jest kobietą.

- To, co mogę powiedzieć to cieszę się, że jestem kobietą i mam swoje prawa, bo w dzisiejszych czasach niestety na naszej ziemi nie wszystkie kobiety mogą sobie na to pozwolić. Za to jestem wdzięczna i nie chciałabym tego zmieniać - wyznała.

Zadeklarowała, że skoro jako kobieta ma swoje prawa, na pewno pójdzie na wybory.

Anna Maria Sieklucka na imprezie Martini pojawiła się z kostką owiniętą bandażem. Jakiej kontuzji nabawiła się aktorka? Zobaczcie nasze WIDEO.