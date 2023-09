Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" powrócił na antenę stacji TVN. Reguła show jest taka, że uczestnicy, którzy decydują się na małżeństwo, poznają kandydata dopiero w dniu ślubu. Później mają czas na to, by się poznać. Pod koniec show decydują, czy zostają w małżeństwie, czy się rozwodzą.

W nowej 9. już edycji programu w roli ekspertek zadebiutowały - psycholożki Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol. To on dopasowują uczestników do siebie.

Co Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" usłyszała od swojej matki?

Pierwszymi bohaterami nowej serii byli Kornelia i Marek. Kilka dni przed ślubem matka przyszłej panny młodej usłyszała od rodzicielki dosyć przykre słowa.

Jak cię zobaczy, to różnie może być - stwierdziła kobieta.

Kornelia przyjęła ten komentarz z uśmiechem.

Kto wspiera Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

W rodzinie Marka to babcia jest osobą, w której przyszły pan młody miał największe wsparcie. Obawiał się, że jego mama będzie zazdrosna o jego małżonkę.

Boję się mamy, żeby nie zaczęła sabotować. Mama się boi tego samego co ja - samotności. I tego, że w momencie, kiedy ja będę w małżeństwie, to już nie będę cały dla niej. Boi się tego, że będzie sama i przestanie być potrzebna - stwierdził.

Na te słowa Marka babcia odpowiedziała, że zajmie się córką.

Zajmij się żoną, a nie pracą - skwitowała.

Ślub pary odbył się na zamku w Ogrodzieńcu.