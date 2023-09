Agnieszka Miezianko była uczestniczką 7. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jej małżeństwo z Kamilem, choć początkowo wyglądało na przysłowiowy strzał w dziesiątkę i rodziło nadzieję, że przetrwa, niestety skończyło się rozstaniem.

Miezianko mimo, że nie znalazła dzięki show swojej drugiej połówki, nadal ma kontakt z fanami. Na InstaStory podzieliła się z nimi wrażeniami z najnowszego sezonu. Przy okazji opowiedziała także o kulisach programu.

Co o kulisach "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedziała Agnieszka?

I jak moje wrażenia? W emocjach widzimy zupełnie inaczej. Nie widzimy, że ktoś jest na nie, że nie zrobiliśmy na kimś takiego wrażenia, że w wielu głowach wygląd ma mega znacznie, że nie zawsze mówimy, co myślimy, że każda decyzja ma swoje konsekwencje, że otwartość jest sukcesem do każdej relacji, że szczerość, nawet z obcą osobą to fundament - stwierdziła na nagraniu.

Postanowiła zwrócić się także bezpośrednio do nowych par.

Życzę wszystkim parom szczęścia. Razem czy osobno - łapcie wspomnienia, pamiętajcie, co dobre. Nawet jeśli już nie jesteście razem, wyciągnijcie wnioski i wio do przodu! - powiedziała.