Dawid Podsiadło został niedawno przyłapany w towarzystwie Marii Dębskiej na festiwalu OFF w Katowicach. Najpierw w sklepie spożywczym, potem pod domem muzyka przyłapało ich czujne oko paparazzi.

Na zdjęciach, które obiegły sieć para nie szczędziła sobie czułości. Fani muzyka nie mają wątpliwości, że tych dwoje ma się ku sobie.

Dawid i Marysia nie mogli od siebie oderwać wzroku, cały czas rozmawiali i się śmiali, ewidentnie mają się ku sobie. Ich zachowanie zdecydowanie wskazywało na to, że łączy ich coś więcej niż koleżeństwo. Nie szczędzili sobie czułych gestów i pocałunków - mówi informator portalu "ShowNews".

Dawid Podsiadło zaplanował dodatkowe koncerty

Dawid Podsiadło mimo, że zakończył niedawno swoją trasę koncertową "Przed i po Tour", nie zwalnia tempa. Podczas występu na Stadionie Narodowym wyjawił, żeplanuje powtórkę z rozrywki i zapowiedział swoje występy na rok 2024. Bilety na koncerty w Gdańsku, Poznaniu i Chorzowie rozeszły się jak świeże bułeczki. Tym samym Podsiadło kolejny raz wyprzedał w kilka godzin swoje koncerty. Z racji tego, że wielu fanów nie zdążyło z zakupem biletu artysta zapowiedział dwa dodatkowe.

Część z was pomyśli, że to kokieteria: "No przecież mogliście się tego spodziewać". To prawda, spodziewaliśmy się, ale tylko trochę, bo to jednak aż 3 stadiony i do tego każdy ze sceną na środku. Jednak i tym razem daliście radę: 1. Zaskoczyć nas (i kilka serwerów) 2. Wykupić wszystkie bilety w godzinę 3. Sprowokować nas do przemyśleń. No i przemyśleliśmy. Nie mamy innego wyjścia jak ogłosić dwa dodatkowe koncerty na stadionach w Gdańsku i Chorzowie. Niesamowite - napisał.

Z kim był związany Dawid Podsiadło?

Dawid Podsiadło chroni swoje życie prywatne i rzadko pojawia się na salonach ze swoimi partnerkami. Swego czasu miał spotykać się z tajemniczą Eweliną. Para miała planować ślub, ale ostatecznie rozstała się. Kolejną kobietą, z którą miał się spotykać była aktorka Zofia Wichłacz.

Ta relacja również nie przetrwała próby czasu, podobnie było w przypadku skrzypaczki Magdaleny Laskowskiej. Czy relacja z Marią Dębską będzie tylko przelotnym romansem a może przerodzi się w trwałą relację? Czas pokaże…