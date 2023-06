Reklama

Maria Dębska i Eryk Kulm jr pracują obecnie na planie nowego serialu "Kuchnia". Aktor zyskał rozpoznawalność po zagraniu głównej roli w filmie "Filip" Michała Kwiecińskiego. Z kolei Maria Dębska zapisała się w świadomości widzów rolą Kaliny Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks".

Reklama

O prywatnym życiu Kulma wiadomo niewiele. Z kolei Dębska w połowie 2022 roku rozwiodła się z Marcinem Bosakiem zaledwie półtora roku po ślubie.

Czy Eryk Kulm jr i Maria Dębska są parą?

Tygodnik "Dobry Tydzień" donosi, że wspólna gra na planie serialu "Kiedy ślub?" dla stacji Canal+ zbliżyła do siebie Dębską i Kulma. Na instagramowych profilach obojga pojawiły się ostatnio zdjęcia z planu, na których pozują razem.

Aktor w rozmowie z Pudelkiem odniósł się do tych plotek.

Haha. Nie, to nie prawda - odpowiedział Pudelkowi, dodając po angielsku: "Hold your funny horses", czyli sugestią przystopowania z wyciąganiem pochopnych wniosków. Do wiadomości dodał też emotikony konia oraz tęczy.