Dawid Podsiadło od kilku lat jest jednym z najpopularniejszych polskich artystów. Jego piosenki stają się przebojami a bilety na koncerty wyprzedają na pniu.

Reklama

Tak było chociażby w czerwcu ubiegłego roku. Koncert, który odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie zgromadził ok. 60 tys. fanów. Wystąpił na nim m.in. w towarzystwie Artura Rojka. Obydwaj zaśpiewali piosenkę “Długość dźwięku samotności”.

Teraz do sieci trafiło nagranie z tego występu. Widać na nim nie tylko występ piosenkarzy, ale telebimy, na których wyświetlony został archiwalny występ Dawida. Piosenkarz ma na nim 12 lat i trudno go rozpoznać.

Ten utwór zespołu Myslovitz to był pierwszy utwór w życiu, jaki wykonałem publicznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę zrobić to ponownie - mówi o piosence “Długość dźwięku samotności”, która była pierwszym utworem, jaki Podsiadło wykonał w swoim życiu.

Reklama

Mogłem zaśpiewać utwór, od którego muzyczne marzenia się u mnie zaczęły. I mogłem go wykonać z Arturem Rojkiem. Za każdym razem jak oglądam to wideo, tonie mogę uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Bo są to przeżycia, o których nawet nie wiesz, że możesz marzyć. Trochę jak lot w kosmos. Dla kogoś kto nie jest astronautą w sensie - napisał na Instagramie.