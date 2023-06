Dorota Szelągowska znana jest z programów telewizyjnych, w których pomaga urządzać wnętrza. Architektka zdobyła sobie ogromną sympatię wśród widzów a jej Instagram obserwuje ponad 900 tys. obserwujących.

W social mediach Dorota często dzieli się z obserwatorami swoim życiem prywatnym. Relacjonuje na nim zarówno to co dzieje się w jej domowym zaciszu, jak i podczas podróży. Celebrytka uwielbia bowiem odwiedzać różne zakątki świata. Choć niedawno wróciła do Polski, już planuje kolejne wyprawy.

Szelągowska odwiedziła niedawno Tajlandię. Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie, na którym pozuje podczas odpływu.

Jeżeli ktokolwiek obudził się z pytaniem na ustach - "ciekawe jak wygląda Szelągowska w koszuli nocnej, Tajlandii oraz dobrym humorze, szczególnie jak jest odpływ, w dodatku od tylu?" - to spieszę z odpowiedzią, że właśnie tak - napisała.

I to właśnie to, jak zdradziła w ostatnim wywiadzie, będzie jej sposobem na życie, gdy przejdzie już na emeryturę.

Podróże, podróże, podróże, niezależność, wiatr we włosach i dużo miłości. To chyba jest najpiękniejsze - powiedziała w rozmowie z ShowNews.pl.