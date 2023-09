Reklama

Z okazji dziesiątej rocznicy premiery swojego debiutanckiego albumu pt. "Yours Truly", Ariana Grande zdecydowała się na wydanie jego reedycji, wzbogacając go o siedem dodatkowych utworów. W wersji deluxe pojawiło się także sześć nowych nagrań live.

Nie mogę się doczekać, aż je usłyszycie. To był wyjątkowy i uzdrawiający projekt - napisała artystka na swoich mediach społecznościowych.

Reklama

Z tej okazji Ariana wprowadziła również specjalną kolekcję merchu oraz zaprosiła swoich fanów na koncerty na żywo. Warto jednak dodać, że artystka nie ma najlepszych relacji z fanami. Jak się okazało, to właśnie negatywne reakcje fanów skłoniły artystkę do zmiany okładki albumu.

Ariana Grande zmieniła okładkę albumu przez fanów

Ariana Grande, wydając "Yours Truly (Tenth Anniversary Edition)", zdecydowała się na zmianę okładki. Podczas sesji pytań i odpowiedzi z fanami, która została zorganizowana specjalnie z okazji okrągłego jubileuszu, artystka wyjaśniła, że przez lata otrzymywała liczne negatywne komentarze dotyczące oryginalnej okładki swojego debiutanckiego albumu. Ostatecznie pod presją opinii publicznej zdecydowała się na zamianę kolorowej okładki, na której siedziała w bieliźnie na dywanie z kwiatów, na czarno-białe zdjęcie.

Nienawidziliście tej okładki. Było mi bardzo smutno z tego powodu, ale postanowiłam, że ją zmienię. Mieliście rację, ale nie zawsze ją macie! Znęcaliście się nade mną nieprzerwanie od 10 lat - wyznała Ariana Grande.

Ariana Grande odniosła się do nieprzychylnych komentarzy fanów

Ariana Grande już nie pierwszy raz spotkała się z krytyką ze strony swoich fanów. Ostatnio komentowano jej wygląd i spekulowano, że jej drastyczna utrata wagi jest wynikiem poważnych problemów zdrowotnych. Jej aktualne zdjęcia były porównywane z tymi z przeszłości, gdzie według niektórych wyglądała lepiej. W odpowiedzi na te komentarze artystka postanowiła wydać oświadczenie. Na platformie TikTok opublikowała krótki filmik, w którym apelowała do swoich fanów. Wyznała, że rzadko udziela się w tej formie, ale sytuacja była na tyle poważna, że postanowiła zareagować. Grande podkreśliła również, że ważne jest, aby przestać oceniać ciała innych ludzi, ponieważ nigdy nie wiemy, przez co aktualnie przechodzą. Zaznaczyła, że należy być w tej kwestii bardzo delikatnym i podkreśliła, że każdy człowiek jest piękny niezależnie od swojego wyglądu.

Jest wiele różnych sposobów, aby wyglądać zdrowo i pięknie. I szczerze, tamto ciało, do którego porównujecie moje obecne, było najbardziej niezdrową wersją mojego organizmu. Byłam na wielu antydepresantach, piłam, słabo się odżywiałam, znajdowałam się w najgorszym punkcie mojego życia. Ale wyglądałam w sposób, który uważacie za "zdrowy". W rzeczywistości to nie było zdrowie - podkreśliła.