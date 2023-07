Komentując związek Ariany i Daltona, złośliwcy mogliby powiedzieć "łatwo przyszło, łatwo poszło".

Po burzliwych nieformalnych relacjach z Mac Millerem i Pete'em Davidsonem Ariana Grande szybko zaręczyła się z Daltonem Gomezem - przyjęła jego oświadczyny pod koniec 2020 roku. Ślub odbył się niecałe pół roku później. Uroczystość miała kameralny charakter. Media były wręcz zdziwione, że w młodej parze towarzyszyło w ważnym dniu zaledwie około 20 osób.

Związana sakramentalnym TAK para pilnie strzegła swojej prywatności. Rzadko pojawiały się jakiekolwiek informacje na temat ich życia prywatnego. Wiadomo było jednak, że w związku z różnymi obowiązkami zawodowymi są zmuszeni do życia na odległość. W 2023 rokuAriana Grande większość czasu spędziła w Wielkiej Brytanii, a Dalton w USA. M.in. w związku z tym, ale nie tylko, kłopoty w związku pojawiły się podobno już w styczniu, ale małżonkowie próbowali ratować to, co ich łączyło. Gomez przyleciał do żony, jednak to nie wystarczyło.

Do mediów właśnie trafiła informacja o tym, że para jest w separacji.Rozwód jest nieunikniony. Małżonkowie pozostają jednak w dobrych relacjach i zapewniają, że nic w tej kwestii się nie zmieni.