Karolina Pajączkowska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP Info. Dziennikarka jeszcze kilka miesięcy temu była bardzo aktywna nie tylko na antenie stacji, ale i w mediach społecznościowych.

Pochwaliła się swoimi zaręczynami podczas podróży do Tajlandii a chwilę potem opowiadała, jak będzie wyglądał jej ślub. Chętnie udzielała też wywiadów, w których opowiadała m.in. o traktowaniu kobiet w telewizji, które często nie są traktowane tak, jak być powinny.

Uważam, że kobiety w mediach, w polityce, ogólnie na świeczniku w Polsce za bardzo próbują się upodobnić do mężczyzn. Nie jestem mężczyzną, mam biust i nie widzę powodu, dlaczego miałabym ubierać się w coś, co zakrywałoby moją figurę - pisała na Instagramie.

Co Karolina Pajączkowska mówiła na temat kobiet?

W rozmowie z TVP3 powiedziała z kolei, że kobietom przypisuje się "niestabilność emocjonalną".

W przestrzeni publicznej w Polsce jeszcze jest takie przekonanie, że jeśli chcesz zrobić karierę i być postrzegana jako poważna osoba, to musisz przyjąć taką formę bardziej męską i gdzieś w pewien sposób odciąć się od emocji. Bardzo często kobietom przypisuje się niestabilność emocjonalną, więc musimy być poważne. W tę walkę o zmianę postrzegania kobiet zostałam przez przypadek zwerbowana, bo wybrałam sobie taki, a nie inny zawód - stwierdziła.

My wiemy doskonale, że kobiety nie mogą narzekać. Mamy dostęp do tego wszystkiego, co mają mężczyźni, mamy takie same prawa. Co nie zmienia faktu, że kiedy się wejdzie w bardziej męski biznes, w męski świat, okazuje się, że my naprawdę jesteśmy często traktowane po macoszemu. I ja się na to nie zgadzam! - dodała.

Jaki post zamieściła w sieci Karolina Pajączkowska?

Niedługo potem Pajączkowska zniknęła z anteny. Miało to miejsce kilkanaście dni od zmiany dyrekcji TAI. Jarosława Olechowskiego zastąpił na dyrektorskim stanowisku Michał Adamczyk, zaś rządy w TVP Info objął jego zastępca Samuel Pereira. Portal wirtualnemedia.pl dowiedział się, że dziennikarka po tej zmianie przez kilka miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim.

Teraz zamieściła w sieci post, na którym widać jej syna.

Wakacje i po wakacjach - napisała pod zdjęciem, na którym jej pociecha gra w koszykówkę.

Czy Karolina Pajączkowska ma już nowe plany zawodowe po odejściu z TVP?

W kolejnym wpisie poinformowała, że odchodzi z TVP.

Szanowni Państwo. W odpowiedzi na liczne zapytania. Mój kontrakt z Telewizją Polską wygasa na początku listopada. Nie planuję go przedłużać - napisała.

Chciałabym wszystkim Widzom bardzo podziękować za wspólnie spędzone 4 lata - dodała.

Czy Pajączkowska ma już nowe plany zawodowe? Na swoim InstaStories zamieściła nagranie z TVP World, w którym także pracowała.

Ja gdy ktoś mnie pyta, które polskie medium teraz wybiorę. Szanowni Państwo, mam 32 lata. Czuję, że moja kariera dopiero się rozpoczyna. Warto marzyć i ryzykować - napisała.

Zanim przeszła do TVP, Pajączkowska pracowała w TVN24 BiS. Była tam reporterką oraz prezenterką, prowadziła m.in. program "Debata młodych" oraz anglojęzyczny serwis informacyjny.