Karolina Pajączkowska skupiała się w TVP głównie na zagadnieniach międzynarodowych, a także płynnie operowała trzema językami: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Krótko po dołączeniu do zespołu TVP Info została włączona do ekipy programów "Wstaje Dzień" i "Poranek Info". W sierpniu 2020 roku, w momencie gdy TVP Info zaczęło emitować dla widzów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Pajączkowska objęła rolę prowadzącej nowego bloku informacyjnego. W 2021 roku, po wprowadzeniu kanału TVP World, razem z Dawidem Arlethem stali się głównymi prowadzącymi tej stacji.

Kiedy w 2022 roku wybuchł konflikt zbrojny na Ukrainie, prezenterka udała się na wschodnią granicę, aby przekazywać relacje z wydarzeń dla TVP Info. Po powrocie do kraju, wróciła do pełnienia roli prezenterki zarówno w TVP Info, jak i TVP World, gdzie dostarczała informacje i prowadziła programy na żywo. Aż do połowy maja 2023 roku.

Zmiany kadrowe w TAI a nieobecność Karoliny Pajączkowskiej

Według doniesień portalu WirtualneMedia.pl, Karolina Pajączkowska zniknęła z programów nadawanych przez TVP w połowie maja, co zbiegło się w czasie ze zmianami kadrowymi w kierownictwie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Michał Adamczyk przejął rolę dyrektora po Jarosławie Olechowskim, a odpowiedzialność za TVP Info została przekazana jego zastępcy, Samuelowi Pereirze. Czy to on stoi za nieobecnością prezenterki w programach?

Nie ma lepszych i gorszych. Czasy, gdy niektórzy uważali, że są ponad innymi, mogą spóźniać się do studia czy wychodzić z fochem i obrażać, z pogardą wypowiadać się o cudzej pracy, a wszystkich poza sobą w redakcji traktować bez szacunku - się skończyły. W naszej redakcji jest wiele osób pracowitych, sumiennych, miłych, koleżeńskich, z którymi praca to przyjemność i chciałbym, żeby było jasne, że takie zachowania są przeze mnie zauważane i będą doceniane - pisał Samuel Pereira w jednym z maili do swoich podwładnych.

Nie podano oficjalnej przyczyny zniknięcia Pajączkowskiej

Telewizja Polska nie udzieliła jednak odpowiedzi na pytania portalu WirtualneMedia.pl dotyczące nieobecności Pajączkowskiej.Nieoficjalne doniesienia portalu sugerują, że od kilku miesięcy prezenterka przebywa na zwolnieniu lekarskim. Na antenie zastępuje ją Marek Durmała z TVP Katowice. Nie wiadomo jednak, czy tak już będzie na stałe.

Informacje na temat sytuacji Pajączkowskiej nie są również dostępne w jej mediach społecznościowych. Dziennikarka, która wcześniej była aktywna w sieci, nagle zamilkła. Ostatni post na Instagramie pojawił się 24 maja, jednak nie miał on związku z jej pracą zawodową.