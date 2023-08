Reklama

Nadchodząca gala FAME MMA 19 zapowiada się dla fanów emocjonująco. Okazuje się, że szczególnie gorąco będzie podczas starcia Natana "Bóg estetyki" Marconia i Mariusza "Hejtera" Słońskiego. Spotkanie zaplanowane jest na 2 września w krakowskiej Tauron Arenie.

Marcoń kontra Słoński. Awantura przed konferencją

Mężczyźni od jakiegoś czasu są w publicznym konflikcie. W trakcie niedawnej emisji programu "F2F" zaczęli wymieniać się obelgami. W pewnym momencie doszło nawet do rozbicia szklanek stojących na stole, co spowodowało interwencję ochrony. Wkrótce potem w internecie pojawiło się zdjęcie obu zawodników podczas rozmowy na stacji benzynowej. Nawet przed rozpoczęciem poniedziałkowej konferencji na korytarzach Tauron Areny między nimi doszło do starcia. To zaledwie zapowiedź tego, co miało miejsce na scenie. Tuż po tym, jak Słoński zajął miejsce przy stole, zaczął witać się z innymi uczestnikami panelu. Gdy doszedł do Marconia, napięcie gwałtownie wzrosło i ponownie interweniować musiała ochrona, aby rozdzielić mężczyzn.

Mocne oskarżenia Marconia

Marcoń oskarżał przeciwnika o wykorzystywanie kobiet podczas jego pobytu w Szczecinie, jednak nie podał konkretów. W pewnym momencie atmosfera między zawodnikami stała się jeszcze bardziej napięta.

Ja walczę za wszystkie te dziewczyny, które ***** skrzywdziłeś w Szczecinie. Jestem egzorcystą teraz! - krzyczał Marcoń. - Jestem strażnikiem moralności— mówił Marcoń w dalszej części konferencji.

Spotkanie twarzą w twarz

Napięcie rosło również podczas spotkania "twarzą w twarz". Marcoń zapowiedział, że będzie trzymał swoje ręce schowane z tyłu przez cały czas. Początkowo Słoński również postępował podobnie, ale po chwili prowokacji ze strony rywala, niespodziewanie uderzył go w skroń. Rozstrzygnięcie sporu będzie miało miejsce 2 września, w trakcie gali FAME MMA 19.