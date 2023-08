Reklama

Aktualnie Joanna i Jacek Kurscy prowadzą szczęśliwe życie za oceanem. Były prezes Telewizji Polskiej oraz była prowadząca programu "Pytania na śniadanie", wraz z córką Anną Klarą Teodorą i synem Joanny Filipem, jakiś czas temu przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Wybrali stan Maryland.

Szczęśliwe życie Joanny i Jacka Kurskich w USA

We wrześniu 2022 roku Jacek Kurski niespodziewanie stracił stanowisko prezesa Telewizji Polskiej. Bezrobocie jednak nie trwało zbyt długo, bo już kilka miesięcy później podjął nowe wyzwanie zawodowe. Dzięki wsparciu Adama Glapińskiego, w grudniu dołączył do zespołu szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego jako Alternate Executive Director. Obecnie więc Kurski sprawuje urząd zastępcy dyrektora wykonawczego w Banku Światowym. Były prezes przeniósł się do Waszyngtonu, a towarzyszyli mu żona oraz dzieci: córka Anna i syn Joanny, Filip.

Jakiś czas temu Joanna Kurska w rozmowie z "Plejadą" wyznała, że jest bardzo szczęśliwa w Stanach Zjednoczonych.

Mieszkamy w pięknej dzielnicy, wśród parków, wody i zwierząt. Przed domem biegają króliki, wiewiórki, a nawet sarny. Bardzo szybko poczułam się tutaj dobrze. W Waszyngtonie jest 300 dni słonecznych w roku – powiedziała Joanna Kurska w rozmowie z Plejadą.

Pod koniec lipca żona Jacka Kurskiego powiedziała w rozmowie z "Faktem": - Żyje się tu dobrze, wszystko działa bardzo sprawnie, a państwo jest otwarte na człowieka. Podobnie jest z ludźmi, sąsiedzi przyjęli nas bardzo ciepło, są chętni do pomocy, udzielają praktycznych rad. Już się zaprzyjaźniłam z mamami z okolicy, które mają dzieci w podobnym wieku jak Ania.

Tak wygląda dom Joanna i Jacka Kurskich w USA

Joanna Kurska aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. W wolnych chwilach dzieli się z fanami swoimi przeżyciami z życia rodzinnego w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio żona Jacka Kurskiego zaprezentowała w sieci, jak wygląda ich posiadłość w stanie Maryland. Jest na czym oko zawiesić!

Na swoim koncie na Instagramie opublikowała kilka zdjęć, na których można zauważyć między innymi przestronną i nowoczesną kuchnię z dużą wyspą, która jest wprost idealnym miejscem do przygotowywania posiłków. Na zdjęciu nie zabrakło także samego Jacka Kurskiego.

Joanna Kurska pokazała także, jak wygląda salon w jej posiadłości. Znajduje się w nim kącik jadalniany, designerska lampa, duży telewizor i marmurowy kominek. Na zdjęciu możemy także zauważyć kota, który odpoczywa na podłodze.

Kuchnia w rezydencji Kurskich została urządzona w nowoczesnym stylu. Kolorystyka jest czarno-biała. Nie brakuje także najpotrzebniejszych kuchennych sprzętów w postaci grilla czy blendera.

Nad zabudową szafek kuchennych możemy zauważyć dwa podłużne okna, dzięki którym do wnętrza wpada więcej światła. Oprócz tego uwagę zwracają także drewniane belki na suficie, który dodają pomieszczeniu niepowtarzalnego klimatu.

Wcześniej żona byłego prezesa Telewizji Polskiej podzieliła się z obserwatorami także ujęciami otoczenia, w którym mieszkają. Przed ich domem można zauważyć las oraz jezioro.

Joanna Kurska tęskni za Polską

Jednak piękny dom za granicą to nie wszystko. Niedawno Joanna Kurska w rozmowie z "Faktem" przyznała, że wraz z mężem tęsknią za Polską.

Nie ukrywajmy, nasze serce jest w Polsce. Traktujemy to jako pewien etap w pracy, karierze męża. Więc na pewno kiedyś tu wrócimy na stałe - powiedziała.