Adele osiągnęła status legendy nie tylko dzięki swoim nagradzanym balladom, ale również ze względu na swój wyjątkowy dowcip, styl oraz sposób komunikacji z fanami. Zwraca się do nich w taki sposób, jakby byli bliskimi przyjaciółmi. Tak właśnie zachowała się w stosunku do jednego z nich podczas ostatniego koncertu.

W sobotni wieczór w Las Vegas odbył się koncert Adele, który przyciągnął dużą uwagę mediów. Nagrania z tego wydarzenia szybko rozprzestrzeniły się w sieci, ukazując chwile, gdy artystka zdecydowała się przerwać swój występ w trakcie wykonywania utworu "Water Under the Bridge". Zwróciła się wówczas do ochroniarzy i stanęła w obronie jednego z fanów.

Adele zwróciła się do ochroniarzy podczas koncertu

Co się dzieje z tym młodym fanem, któremu tak bardzo przeszkadzacie, odkąd wyszłam na scenę? Co się z nim dzieje? – zapytała Adele ochroniarzy.

Artystce udało się zwrócić uwagę ochrony i wskazać, o którą osobę chodzi. Wtem powiedziała: - Co robicie? Dlaczego wszyscy mu przeszkadzacie? Czy możecie zostawić go w spokoju, proszę?– zapytała Adele.

Ton Adele był bardzo zdecydowany. Ochroniarze nie mogli zaprotestować i tym samym zostawili fana w spokoju. Następnie artystka zwróciła się już bezpośrednio do niego: - Nie będą ci już przeszkadzać, kochanie. Baw się dobrze.

Niedługo później wokalistka wróciła z mikrofonem do statywu. W tym momencie miała wznowić koncert, ale postanowiła jeszcze przeprosić i wyjaśnić całą sytuację publiczności zgromadzonej na koncercie.

Przepraszam was. Przez cały występ przeszkadzała mu ochrona i inne osoby siedzące za nim. Jest tu, żeby się dobrze bawić. Wszyscy jesteście tutaj, żeby się dobrze bawić – powiedziała.

Po tych słowach poprosiła zespół, aby ponownie zagrał utwór "Water Under the Bridge".

Szczegóły tego, co dokładnie się stało wokół sceny podczas występu Adele, pozostają nieznane. Jednakże, zważywszy na to, że sama artystka zaangażowała się w obronę jednego z fanów, można przypuszczać, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. A takie sytuacje się zdarzają. W końcu praca ochroniarza gwiazdy nie należy do najprostszych. Ci, którzy ochraniają koncerty, muszą być czujni, zwracać uwagę na najdrobniejsze detale oraz zapewniać, że zbyt zaangażowani fani nie przedostaną się na scenę.

Zachwyt internautów nad postawą Adele

Internauci są wprost zachwyceni reakcją Adele. Nikogo więc pewnie nie zdziwi fakt, że nagranie z jej interwencji w Las Vegas stało się viralem.

Niesamowity talent Adele przejawia się nie tylko na scenie, ale także w tym, co robi poza sceną – napisał jeden z internautów. - To prawdziwa królowa – dodał inny fan.

Nie tylko Adele stanęła w obronie fana

Warto zaznaczyć, że Adele to nie jedyna artystka, która stanęła w obronie swojego fana. W podobny sposób postąpiła również Taylor Swift w maju, podczas koncertu w Filadelfii z okazji Dnia Matki. Wówczas również doszło do incydentu, w którym ochrona zdecydowanie zainterweniowała wobec publiczności, a Taylor Swift stanęła w obronie jednej z jej fanek, podkreślając, że ta nie zrobiła niczego nieodpowiedniego.