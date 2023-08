Maciej Stuhr był jednym z prowadzących festiwal w Sopocie organizowany przez TVN. Podczas imprezy podano informację, że aktor będzie jesienią gospodarzem programu "The A-Talks", w którym uczestniczyć będą osoby w spektrum autyzmu.

Format jeszcze nie pojawił się na antenie a już wywołuje kontrowersje. Celebryci zabierają głos w tej sprawie i krytykują i format, i samego Stuhra. Jedną z osób, którym nie podoba się, że taki program pojawi się na antenie jest Monika Richardson.

Maćku, nie rób tego - napisała na Instagramie.

Monika Richardson do Macieja Stuhra: Lidia Kazen wpuszcza Cię w format, jak pawiana na wybieg w ZOO

Nie obyło się też bez krytyki stacji.

Lidia Kazen nie ma w sobie jednej kreatywnej kości. Wpuszcza Cię w format, jak pawiana na wybieg w ZOO, a ludzi, z którymi masz rozmawiać, będzie pokazywać ku uciesze gawiedzi, że takie to chodzi i mówi, ale jednak ma gorzej, niż my. Sukces programu "Down the Road" to sukces jego bohaterów oraz rewelacyjnie słuchającego Przemka Kossakowskiego, który być może jest nieodpowiedzialnym mężem, ale empatykiem jest niedościgłym i to on od początku wkleił się w tę niezwykłą podróż, jako jeden z bohaterów. Ani TTV, ani Kazen w niczym tu nie pomogli, po prostu dali antenę - napisała.

Richardson o Lidii Kazen: Ma z Mariuszem Walterem tyle wspólnego, co Kaczyński z Kuroniem

Jej zdaniem Maciej Stuhr nie ma w sobie wystarczającej dozy empatii, by program odniósł sukces.

Tutaj jest inaczej i Ty jesteś innym człowiekiem. Jesteś arcykpiarzem, błyskotliwym i złośliwym, tak, ale bez narzędzi do prawdziwego spotkania z człowiekiem, którego mózg ma całkowicie inne okablowanie. Mówię Ci to jako matka młodego dorosłego ze spektrum - czytamy.

I pamiętaj, że TVN to już nie jest nasza telewizja i że nawet w roku wyborczym nie warto wchodzić z nią w układ. A Lidia Kazen ma z Mariuszem Walterem tyle wspólnego, co Kaczyński z Kuroniem. No sorry - napisała.